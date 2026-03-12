Hardik Pandya: टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 जीतने के बाद भारतीय टीम ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्‍टेडियम जमकर जश्‍न मनाया था। कोई खिलाड़ी परिजनों के साथ फोटो खिंचा रहा था तो मस्‍ती में डांस कर रहा था। टीम इंडिया के स्‍टार ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या ने भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जमकर जश्‍न मनाया था, लेकिन वह जश्‍न में इतने खो गए कि राष्‍ट्रीय ध्‍वज को पीठ पर बांध अपनी गर्लफ्रेंड संग स्‍टेज पर ही लेट गए। इस मामले पुणे के एक एडवोकेट ने पंड्या के खिलाफ केस दर्ज कराया है।