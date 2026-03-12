क्या तुम मेरे लिए वर्ल्ड कप जीतोगे… सूर्यकुमार यादव ने टीम चुनने से पहले ईशान किशन के फोन कॉल को किया याद

Suryakumar Yadav on Ishan Kishan: भारत के T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टीम चयन से पहले ईशान किशन संग हुई बातचीत का खुलासा करते हुए उनके योगदान की तारीफ की है। ज्ञात की घरेलू क्रिकेट में जबरदस्‍त प्रदर्शन के बाद किशन की इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी हुई और वह उम्‍मीदों पर खरे उतरे। T20 वर्ल्ड कप टीम में अपनी जगह बनाने के बाद वह टूर्नामेंट में चौथे सबसे ज्‍यादा रन बनाने वाले बल्‍लेबाज रहे।