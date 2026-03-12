वर्ल्ड कप से ज्यादा मेरे पापा को मेरी जरूरत थी… पिता की मौत के बाद RCB स्टार ने किया दर्दनाक सफर का खुलासा

जितेश मानते हैं कि दुख एक बार में नहीं आता, बल्कि धीरे-धीरे घर कर जाता है और हमेशा के लिए खालीपन छोड़ जाता है। यह कुछ समय बाद होता है। मैं किसी भी चीज से निपट नहीं पा रहा हूं। मैं बस यह मान रहा हूं कि मेरे पापा अब नहीं रहे। मेरे दिल का एक हिस्सा अब खाली है। मेरे पापा की वजह से यह मेरे मरने तक खाली रहेगा। हालांकि, क्रिकेट ने उन्हें हिम्मत भी सिखाई है, जिससे उन्हें दर्द के बावजूद आगे बढ़ने में मदद मिली है। मैं कितना भी चाहूं, मैं उस चीज़ को भूल नहीं सकता। क्योंकि वह तुम्हारे पापा हैं, है ना? वह मेरी ज़िंदगी के हीरो हैं। अगर वह आज ज़िंदा होते, तो वह मुझसे कहते कि जाओ और प्रैक्टिस करो। मेरी चिंता मत करो।