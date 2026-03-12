पाकिस्तान के बल्लेबाज कांप रहे थे… भारत के टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद शाहिद अफरीदी को आई 2011 की याद

Shahid Afridi recalled 2011 World Cup clash: अहमदाबाद में जब टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को एकतरफा फाइनल में 96 रन से हराकर अपना तीसरा टी20 वर्ल्ड कप खिताब जीता तो पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी को 2011 के वनडे वर्ल्ड कप की याद आ गई। यह एकमात्र दूसरा मौका था, जब भारत ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में फाइनल में श्रीलंका को हराकर घर पर आईसीसी ट्रॉफी जीती थी। उस टूर्नामेंट का एक अहम मैच मोहाली में खेला गया था, जहां एमएस धोनी की अगुवाई वाली टीम का सामना दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान से हुआ था। सचिन तेंदुलकर के 85 रन की मदद से भारत ने 260 रन बनाए, जिसके बाद बेहद सधी हुई गेंदबाजी ने पाकिस्तान को एक गेंद बाकी रहते 231 रन पर रोक दिया था।