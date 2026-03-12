वेस्टइंडीज के क्रिकेटर और टीम के 2 अधिकारियों को ICC ने किया सस्पेंड, जानें पूरा मामला

West Indies cricketer suspended for match-fixing: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने एंटी-करप्शन कोड तोड़ने का दोषी पाए जाने के बाद वेस्टइंडीज के क्रिकेटर जेवन सियरलेस को सस्पेंड कर दिया है। मैच फिक्सिंग के आरोप खिलाड़ी के Bim10 लीग में हिस्सा लेने से जुड़ा है, जो 2023-24 में बारबाडोस में आयोजित की गई थी। खिलाड़ी के अलावा टीम के दो और अधिकारियों को भी सस्पेंड किया गया है। इन्‍होंने आखिर कैसे फिक्सिंग की थी और इन पर क्‍या आरोप लगे थे। आइये इस पूरे मामले पर एक नजर डालते हैं।