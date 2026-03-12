IPL 2026 को लेकर आया राजीव शुक्ला का बड़ा अपडेट, इन 3 टीमों के बदल गए होम ग्राउंड

राजस्थान रॉयल्स जो अपने शुरुआती घरेलू मैच जयपुर के बजाय गुवाहाटी में खेलेगी। दूसरी पंजाब किंग्स, अपने शुरुआती मैच चंडीगढ़ के नए स्टेडियम (न्यू चंडीगढ़) में खेलेगी। वहीँ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अपने 5 मैच बेंगलुरु में और 2 मैच रायपुर में खेलेगी। बेंगलुरु में होने वाले मैचों को लेकर अभी कर्नाटक सरकार की एक्सपर्ट कमेटी से हरी झंडी मिलना बाकी है। 13 मार्च को स्टेडियम का मुआयना किया जाएगा, जिसके बाद वहां मैच होने पर अंतिम मुहर लगेगी।