अर्शदीप-मिचेल की झड़प के बीच आया कोच गंभीर का हिला देने वाला बयान

अहमदाबाद में खेले गए फाइनल मैच में न्यूजीलैंड 256 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा कर रही थी। 11वें ओवर में डेरिल मिचेल ने अर्शदीप की पहली दो गेंदों पर दो छक्के जड़ दिए। इससे अर्शदीप थोड़े गुस्से में दिखे। पांचवीं गेंद पर जब मिचेल ने शॉट खेलकर गेंद वापस अर्शदीप की तरफ मारी, तो अर्शदीप ने गुस्से में गेंद को वापस स्टंप्स की तरफ थ्रो किया। लेकिन गेंद स्टंप्स पर लगने के बजाय सीधे मिचेल के शरीर पर जा लगी। मिचेल इस पर बुरी तरह भड़क गए और दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। अंपायरों को बीच-बचाव करना पड़ा और कप्तान सूर्यकुमार यादव ने भी मिचेल को शांत कराया। कुछ देर बाद अर्शदीप ने मिचेल से माफी मांग ली थी।