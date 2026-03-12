अर्शदीप-मिचेल की झड़प के बीच आया कोच गंभीर का हिला देने वाला बयान

फाइनल मैच के दौरान अर्शदीप का थ्रो जांघ पर लगने के बाद रिएक्ट करते डेरिल मिचेल (photo - @dazmitchell47 and @_arshdeep.singh_)
IND vs NZ, Arshdeep vs Mitchell: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला सिर्फ रनों का नहीं, बल्कि जोश और तेवर का भी था। मैच के दौरान भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह और कीवी बल्लेबाज डेरिल मिचेल के बीच तीखी बहस देखने को मिली। इस घटना पर अब टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने सबको चौंका दिया है।
अहमदाबाद में खेले गए फाइनल मैच में न्यूजीलैंड 256 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा कर रही थी। 11वें ओवर में डेरिल मिचेल ने अर्शदीप की पहली दो गेंदों पर दो छक्के जड़ दिए। इससे अर्शदीप थोड़े गुस्से में दिखे। पांचवीं गेंद पर जब मिचेल ने शॉट खेलकर गेंद वापस अर्शदीप की तरफ मारी, तो अर्शदीप ने गुस्से में गेंद को वापस स्टंप्स की तरफ थ्रो किया। लेकिन गेंद स्टंप्स पर लगने के बजाय सीधे मिचेल के शरीर पर जा लगी। मिचेल इस पर बुरी तरह भड़क गए और दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। अंपायरों को बीच-बचाव करना पड़ा और कप्तान सूर्यकुमार यादव ने भी मिचेल को शांत कराया। कुछ देर बाद अर्शदीप ने मिचेल से माफी मांग ली थी।
गौतम गंभीर को मैदान पर आक्रामकता (Aggression) पसंद है और उन्होंने अर्शदीप का खुलकर बचाव किया। गंभीर ने मीडिया से कहा, 'जब आप अपने देश के लिए खेल रहे होते हैं, तो आक्रामकता आना स्वाभाविक है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। किसी भी गेंदबाज को दो छक्के खाना पसंद नहीं होता और मैं अपने खिलाड़ियों से इसी तरह के रिएक्शन की उम्मीद करता हूं। सच तो यह है कि अगर अर्शदीप माफी नहीं भी मांगते, तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। क्रिकेट के मैदान पर कोई दोस्त नहीं होता।'
भले ही कोच गंभीर अर्शदीप के साथ खड़े हों, लेकिन ICC ने इसे खेल भावना के खिलाफ माना। अर्शदीप सिंह पर मैच फीस का 15% जुर्माना लगाया गया और उनके खाते में एक डिमेरिट पॉइंट भी जोड़ दिया गया।
मैच जीतने और चैंपियन बनने के बाद अर्शदीप ने मजाक में कहा कि उनका थ्रो रिवर्स स्विंग होकर मिचेल को लग गया था। बाद में दोनों खिलाड़ी इस बात पर हंसते हुए भी नजर आए। इतना ही नहीं, अर्शदीप सिंह ने इस पूरी घटना के बाद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक मजेदार पोस्ट शेयर की है। उन्होंने ठीक उसी गर्मा-गर्मी वाले पल की फोटो डाली है, जिसमें वो अंपायर से बात करते हुए नजर आ रहे हैं।
इस पोस्ट ने फैंस का दिल जीत लिया। कमेंट सेक्शन में फैंस की हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही है। लोग हंसने वाले इमोजी की झड़ी लगा रहे हैं और अर्शदीप के इस 'बिंदास' रवैये की जमकर तारीफ कर रहे हैं। फैंस का कहना है कि अर्शदीप ने न केवल गेंद से, बल्कि अपनी हाजिरजवाबी से भी कीवी टीम को क्लीन बोल्ड कर दिया है।
