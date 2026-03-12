धवन के आने से खत्म हुआ था गंभीर का करियर! पूर्व चीफ सिलेक्टर संदीप पाटिल ने किया बड़ा खुलासा

Gautam Gambhir BCCI Sandeep Patil: बीसीसीआई के पूर्व मुख्य चयनकर्ता संदीप पाटिल ने एक ऐसा खुलासा किया है जिसे जानकर क्रिकेट फैंस हैरान रह जाएंगे। पाटिल का कहना है कि भारतीय टीम के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज और मौजूदा कोच गौतम गंभीर उनसे लंबे समय से नाराज हैं। यह नाराजगी तब शुरू हुई जब गंभीर को टीम इंडिया से ड्रॉप (बाहर) किया गया था, और तब से लेकर आज तक उन्होंने पाटिल से बात करना तो दूर, उनकी तरफ देखा तक नहीं है। बता दें कि धवन के आने से गंभीर को खेलने के मौके मिलना बंद हो गए थे।