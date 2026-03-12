सचिन तेंदुलकर के साथ भी सेलेक्टर्स ने किया था बड़ा खेल! सीरीज के बीच में टीम से हटा देने की कही थी बात

Sandeep Patil on Sachin Tendulkar: क्या आप सोच सकते हैं कि जिस भारतीय क्रिकेटर ने दो दशकों तक अकेले टीम इंडिया की बल्लेबाजी का भार उठाया हो, उसे भी BCCI ने रिटायरमेंट लेने के लिए मजबूर कर दिया था। इंटरनेशनल क्रिकेट की पिच पर सचिन तेंदुलकर के नाम आज भी ऐसे कई रिकॉर्ड दर्ज हैं, जिनके आसपास तक आज तक कोई नहीं पहुंच पाया है। लेकिन इसी महान क्रिकेटर को साल 2013 में BCCI के सेलेक्टर्स ने संन्यास लेने के लिए मजबूर कर दिया था। खुद मास्टर ब्लास्टर भी यह बात सुनकर हैरान रह गए थे कि चयनकर्ता उन्हें टीम से बाहर करना चाहते हैं।