टी20 वर्ल्डकप जीता हिंदुस्तान लेकिन इन मामलों में आगे रहा पाकिस्तान, देखें टूर्नामेंट के रोचक आंकड़े

T20 World Cup 2026 Stats: आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब भारतीय टीम ने जीत लिया। इस टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों ने कई मोर्चों पर शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन इस दौरान टीम इंडिया के खिलाड़ी पाकिस्तान के एक बल्लेबाज से कई आंकड़ों के मामले में पीछे नजर आए। T20 वर्ल्ड कप 2026 के रिकॉर्ड्स पर नजर डालें तो कई ऐसे आंकड़े हैं, जिनमें पाकिस्तानी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान अकेले आगे नजर आए।