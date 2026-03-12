12 मार्च 2026,

टी20 वर्ल्डकप जीता हिंदुस्तान लेकिन इन मामलों में आगे रहा पाकिस्तान, देखें टूर्नामेंट के रोचक आंकड़े

T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब भारत ने जीता, लेकिन पाकिस्तान के बल्लेबाज साहिबजादा फरहान रन और शतकों के मामले में सभी से आगे रहे। वहीं गेंदबाजी के मामले में भारतीय खिलाड़ियों ने दबदबा दिखाया।

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Mar 12, 2026

Sanju Samson

संजू सैमसन (फोटो- IANS)

T20 World Cup 2026 Stats: आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब भारतीय टीम ने जीत लिया। इस टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों ने कई मोर्चों पर शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन इस दौरान टीम इंडिया के खिलाड़ी पाकिस्तान के एक बल्लेबाज से कई आंकड़ों के मामले में पीछे नजर आए। T20 वर्ल्ड कप 2026 के रिकॉर्ड्स पर नजर डालें तो कई ऐसे आंकड़े हैं, जिनमें पाकिस्तानी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान अकेले आगे नजर आए।

सबसे पहले अगर बात करें टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की, तो साहिबजादा फरहान ने छह मैचों में 76.60 की औसत से 383 रन बनाए। उनका स्ट्राइक रेट 160 का रहा। हालांकि फरहान के अलावा पाकिस्तान का कोई भी बल्लेबाज उनके आसपास भी नहीं भटक सका। यही वजह रही कि पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंच सकी।

  • शाहिबजादा फरहान - 383 रन
  • टिम सेफर्ट- 326 रन
  • संजू सैमसन- 321 रन
  • ईशान किशन- 317 रन
  • फिन एलन- 298 रन

सबसे ज्यादा शतक भी फरहान के नाम

सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में भी साहिबजादा फरहान सबसे आगे रहे। वह एक ही वर्ल्ड कप में दो शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने। उन्होंने इस टूर्नामेंट में दो शतक लगाए, जबकि भारतीय टीम का कोई भी खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में शतक नहीं लगा सका।

  • शाहिबजादा फरहान - 2
  • फिन एलन- 1
  • जैकब बैथल- 1
  • हैरी ब्रूक- 1
  • पथुम निसांका- 1
  • युवराज सामरा- 1

हालांकि कई मामलों में भारतीय खिलाड़ी आगे भी रहे। सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में संजू सैमसन आगे नजर आए। वहीं सबसे बेहतरीन स्ट्राइक रेट के मामले में फिन एलन का रिकॉर्ड शानदार रहा, जिन्होंने करीब 200 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए, जबकि संजू सैमसन का स्ट्राइक रेट 199.38 रहा।

सबसे ज्यादा चौके

  • शहिबजादा फरहान 37
  • टिम सेफर्ट- 34
  • ईशान किशन- 33
  • ब्रायन बेनेट- 32
  • एडेन मार्करम- 32
  • संजू सैमसन- 27

T20 वर्ल्डकप 2026 में सबसे ज्यादा छक्के

  • संजू सैमसन- 24
  • फिन एलन- 20
  • शिमरन हेटमायर- 19
  • शाहिबजादा फरहान- 18
  • ईशान किशन- 18

वहीं गेंदबाजी में सबसे ज्यादा विकेट जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती ने चटकाए। इसके अलावा टूर्नामेंट की सबसे बेहतरीन इकॉनमी भी जसप्रीत बुमराह के नाम रही, जिन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ 6.5 की इकॉनमी से रन खर्च किए।

Published on:

12 Mar 2026 04:51 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / टी20 वर्ल्डकप जीता हिंदुस्तान लेकिन इन मामलों में आगे रहा पाकिस्तान, देखें टूर्नामेंट के रोचक आंकड़े

