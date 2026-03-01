‘मैच विनर्स से भरी है पूरी प्लेइंग 11’, IPL 2026 के शुरू होने से पहले इरफान ने इस टीम से किया सबको आगाह

पठान ने यह भी कहा कि कोहली का जुनून उनके हाल के इंटरनेशनल मैचों में साफ दिखा। उन्होंने कहा, “हमने यह तब देखा जब वह भारत के लिए खेले, खासकर साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में। ऐसा लगता है कि वह हर मैच में असर डालना चाहते हैं। मुझे लगता है कि जब वह इस सीजन में वापस आएंगे तो उनमें वैसा ही जुनून होगा। वह एक बार फिर ट्रॉफी उठाना चाहेंगे।” आईपीएल 2026 में आरसीबी की टीम अपने अभियान की शुरुआत 28 मार्च को सनराइजर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) के खिलाफ बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी (M. Chinnaswamy Stadium) में करेगी।