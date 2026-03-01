फंडरेज के लिए श्रीलंका ने BCCI के सामने रखा प्रपोजल! खेली जा सकती है 3 टी20 मैचों की सीरीज

रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) टीम इंडिया के आगामी श्रीलंका दौरे में तीन टी20 मैच जोड़ने पर विचार कर रहा है। ये मुकाबले उन दो टेस्ट मैचों से पहले खेले जा सकते हैं, जो पहले से ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) का हिस्सा हैं और जुलाई-अगस्त में शेड्यूल किए जा सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, श्रीलंका क्रिकेट (SLC) ने देश में बाढ़ राहत कार्यों के लिए फंड जुटाने के उद्देश्य से अतिरिक्त टी20 मैचों का प्रस्ताव दिया है। श्रीलंका पिछले नवंबर में दितवाह चक्रवात से बुरी तरह प्रभावित हुआ था, जिसके कारण कई इलाकों में भारी नुकसान हुआ था।