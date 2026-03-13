The Hundred 2026 ऑक्शन में इन पाकिस्तानी खिलाड़ियों को किसी ने नहीं खरीदा, पढ़ें अनसोल्ड प्लेयर्स की पूरी लिस्ट

The Hundred unsold players: इंग्लैंड की फ्रेंचाइजी लीग द हंड्रेड 2026 की नीलामी में गुरुवार को पाकिस्तानी स्पिन गेंदबाज अबरार अहमद को सनराइजर्स लीड्स ने 1.90 लाख पाउंड (करीब 2.34 करोड़ रुपये) की बड़ी बोली लगाकर खरीदा। सनराइजर्स लीड्स सन ग्रुप के मालिकाना हक वाली फ्रैंचाइजी है, जिसके मालिक कलानिधि मारन हैं। द हंड्रेड के ऑक्शन में सनराइजर्स की सीईओ काव्या मारन भी मौजूद थीं। उनकी ओर से अबरार को खरीदा जाना चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं, इस ऑक्‍शन में शादाब खान, डेरिल मिचेल समेत कई बड़े खिलाड़ी अनसोल्‍ड रह गए। आइये ऑक्‍शन नहीं बिकने वाले प्‍लेयर्स की लिस्‍ट पर एक नजर डालते हैं।