The Hundred ऑक्शन में पाकिस्तानी खिलाड़ी को खरीदने पर ट्रोल हुईं काव्या मारन, ऑफिशियल अकाउंट भी सस्पेंड

'द हंड्रेड' मेंस प्लेयर ऑक्शन में गुरुवार को पाकिस्तानी मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद को खरीदने के बाद फ्रैंचाइजी की मालकिन काव्‍या मारन और सनराइजर्स लीड्स को सोशल मीडिया पर कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। अबरार 'द हंड्रेड' में किसी भारतीय मालिकाना हक वाली टीम में खरीदे जाने वाले पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गए, उन्‍हें करीब 2.3 करोड़ में साइन किया गया। लेकिन, भारतीय फैंस को ये बात नागंवार गुजरी है। फैंस ने इस कदम को राष्ट्रीय भावना के खिलाफ बताते हुए सोशल मीडिया पर सनराइजर्स और टीम की मालकिन की खूब आलोचना की है।