WPL 2026 GG vs UPW: मेग लैनिंग और एश्ले गार्डनर होंगी आमने-सामने, किसका पलड़ा रहेगा भारी?

गुजरात जायंट्स ने 2025 में प्लेऑफ तक का सफर तय किया था और इस बार भी उनकी बल्लेबाजी खासी भरोसेमंद दिखाई दे रही है। कप्तान एश्ले गार्डनर के नेतृत्व में टीम विदेशी खिलाड़ियों जैसे बेथ मूनी और सोफी डिवाइन पर भरोसा करेगी, जिनकी टी20 में बड़े शॉट्स लगाने की क्षमता मैच का रुख बदल सकते हैं। मूनी ने डब्ल्यूपीएल के पिछले सीजन में बेहतरीन रन बनाए थे, आज के मैच में भी उनसे उम्मीद रहेगी। उनके अलावा जॉर्जिया वेयरहैम जैसी ऑलराउंडर भी टीम को संतुलन देंगी। हालांकि, भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज यास्तिका भाटिया चोटिल होने के कारण पूरे सीजन से बाहर हो चुकी हैं, जो गुजरात के लिए चिंता का विषय है। गेंदबाजी में इस सीजन रेणुका सिंह गुजरात की ओर से खेलती हुई नजर आएंगी।