IND vs NZ 1st ODI Pitch Report: बल्लेबाज मचाएंगे धमाल या गेंदबाज बरपाएंगे कहर, यहां पढ़ें वडोदरा की पिच रिपोर्ट

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला वनडे 11 जनवरी को वडोदरा के BCA स्टेडियम में खेला जाएगा। (फोटो- X@/MyVadodara)
India vs New Zealand 1st ODI Pitch Report: भारत और न्यूजीलैंड के बीच साल 2026 की पहली वनडे सीरीज की शुरुआत वडोदरा से होने जा रही है। सीरीज का पहला मुकाबला वडोदरा के बीसीए स्टेडियम (कोटांबी) में 11 जनवरी को खेला जाना है। भारतीय टीम में कई बड़े बदलाव हुए हैं, जिससे टीम संतुलन को तलाशेगी। वहीं न्यूजीलैंड माइकल ब्रेसवेल की कप्तानी में एक नए जोश के साथ मैदान पर उतरेगा। दोनों टीमें लंबे अंतराल के बाद वनडे फॉर्मेट में आमने-सामने होंगी और यह सीरीज कई खिलाड़ियों के लिए अहम मानी जा रही है। इस पहले वनडे मुकाबले में वडोदरा की पिच और हालात मैच की दिशा तय कर सकते हैं। यह पिच गेंदबाजों की अपेक्षा बल्लेबाजों को अधिक मदद प्रदान करेगी।
वडोदरा के इस मैदान पर भारतीय पुरुष टीम ने कभी कोई मैच नहीं खेला है, लेकिन यहां घरेलू मुकाबले खेले जा चुके हैं। यहां की पिच सपाट है, जहां गेंद बल्ले पर अच्छी तरह आती है और बल्लेबाजों को मदद करती है। शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को हल्की मूवमेंट मिल सकती है, लेकिन जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ेगा है, बल्लेबाजों के लिए रन बनाना आसान हो जाएगा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच यह पहला मैच हाई स्कोरिंग मुकाबला हो सकता है। एक समान बाउंस और गेंद को अधिक टर्न न मिलने के कारण बल्लेबाज आसानी से इस पिच पर रन बना सकते हैं। गेंदबाज यहां नई गेंद से मिलने वाली स्विंग का फायदा उठा सकते हैं, इसके अलावा बल्लेबाज ही हावी रहेंगे।
वडोदरा का मौसम साफ रहेगा और बारिश के आसार नहीं हैं, जिससे पूरे 50 ओवरों का मैच होगा। 11 जनवरी को वडोदरा का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्शियस और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्शियस रहेगा। शाम के बाद यहां ओस गिरने की संभावना है, जो गेंदबाजों की मुश्किलों को और बढ़ा सकती है। टॉस जीतने वाली टीम लक्ष्य का पीछा करना चाहेगी।
भारतीय टीम में चोट के बाद कप्तान शुभमन गिल की फिर से वापसी हो रही है। इसके अलावा टीम के उपकप्तान श्रेयस अय्यर को भी अब खेलने के लिए हरी झंडी मिल चुकी है। तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज भी टीम में लंबे समय के बाद वापसी कर रहे हैं। इनके अलावा भारतीय फैंस की निगाहें रोहित शर्मा और विराट कोहली की जोड़ी पर रहेंगी।
