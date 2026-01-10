IND vs NZ 1st ODI Pitch Report: बल्लेबाज मचाएंगे धमाल या गेंदबाज बरपाएंगे कहर, यहां पढ़ें वडोदरा की पिच रिपोर्ट

India vs New Zealand 1st ODI Pitch Report: भारत और न्यूजीलैंड के बीच साल 2026 की पहली वनडे सीरीज की शुरुआत वडोदरा से होने जा रही है। सीरीज का पहला मुकाबला वडोदरा के बीसीए स्टेडियम (कोटांबी) में 11 जनवरी को खेला जाना है। भारतीय टीम में कई बड़े बदलाव हुए हैं, जिससे टीम संतुलन को तलाशेगी। वहीं न्यूजीलैंड माइकल ब्रेसवेल की कप्तानी में एक नए जोश के साथ मैदान पर उतरेगा। दोनों टीमें लंबे अंतराल के बाद वनडे फॉर्मेट में आमने-सामने होंगी और यह सीरीज कई खिलाड़ियों के लिए अहम मानी जा रही है। इस पहले वनडे मुकाबले में वडोदरा की पिच और हालात मैच की दिशा तय कर सकते हैं। यह पिच गेंदबाजों की अपेक्षा बल्लेबाजों को अधिक मदद प्रदान करेगी।