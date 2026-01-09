वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ा बाबर आजम का वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऐसा करने वाले बने दुनिया के पहले खिलाड़ी

बाबर आजम ने 15 साल की उम्र से पहले यूथ वनडे में दो शतक लगाए थे। लेकिन अब वैभव सूर्यवंशी ने उस रिकॉर्ड को ध्वस्त कर तीन शतक जड़ दिए हैं और यह करने वाले अब वह दुनिया के पहले और एकमात्र खिलाड़ी बन गए हैं। यूथ वनडे में 15 साल की आयु से पहले एक से अधिक शतक लगाने वाले सूर्यवंशी और बाबर दुनिया में ये दो ही खिलाड़ी हैं। दक्षिण अफ्रीका अंडर19 के खिलाफ वनडे सीरीज के अंतिम मैच में 127 रन की तूफानी शतकीय पारी खेल कर यह खास उपलब्धि अपने नाम दर्ज की। इसी पारी के साथ सूर्यवंशी यूथ वनडे के इतिहास में शतक लगाने वाले सबसे युवा कप्तान भी बने, जिससे उनके नाम एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड जुड़ गया।