वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ा बाबर आजम का वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऐसा करने वाले बने दुनिया के पहले खिलाड़ी

वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ा बाबर आजम का रिकॉर्ड (फोटो- ESPNcricinfo)
Vaibhav Suryavanshi Breaks Babar Azam World Record: भारत के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी हाल ही में बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं। उन्होंने अब एक और ऐसा कारनामा कर दिया है, जिससे वह फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। लगातार रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहे सूर्यवंशी ने एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर दिया है। इस बार उन्होंने पाकिस्तान के बाबर आजम को पछाड़कर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। दक्षिण अफ्रीका U19 के खिलाफ शतक लगाकर उनके नाम अब यूथ वनडे में 15 साल की उम्र से पहले तीन शतक हो गए हैं। यूथ वनडे में ऐसा करने वाले वह अब पहले खिलाड़ी बन चुके हैं।
बाबर आजम ने 15 साल की उम्र से पहले यूथ वनडे में दो शतक लगाए थे। लेकिन अब वैभव सूर्यवंशी ने उस रिकॉर्ड को ध्वस्त कर तीन शतक जड़ दिए हैं और यह करने वाले अब वह दुनिया के पहले और एकमात्र खिलाड़ी बन गए हैं। यूथ वनडे में 15 साल की आयु से पहले एक से अधिक शतक लगाने वाले सूर्यवंशी और बाबर दुनिया में ये दो ही खिलाड़ी हैं। दक्षिण अफ्रीका अंडर19 के खिलाफ वनडे सीरीज के अंतिम मैच में 127 रन की तूफानी शतकीय पारी खेल कर यह खास उपलब्धि अपने नाम दर्ज की। इसी पारी के साथ सूर्यवंशी यूथ वनडे के इतिहास में शतक लगाने वाले सबसे युवा कप्तान भी बने, जिससे उनके नाम एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड जुड़ गया।
आईसीसी अंडर19 वर्ल्ड कप 15 जनवरी से शुरू होने वाला है। इस वर्ल्ड कप कैंपेन के लिए सूर्यवंशी बल्लेबाजी में भारतीय टीम का स्तंभ माने जा रहे हैं। वर्ल्ड कप से ठीक पहले सूर्यवंशी की यह उपलब्धि भारतीय टीम के लिए मजबूत संकेत मानी जा रही है। सूर्यवंशी ने अंडर19 एशिया कप में भी अपनी फॉर्म का नजारा दिखाया था, लेकिन वह टीम को ट्रॉफी तक नहीं ले जा सके। उन्होंने टूर्नामेंट में 52.20 की औसत और 182.52 की स्ट्राइक रेट से 261 रन बनाए। इस बार भारतीय फैंस को उम्मीद रहेगी कि भारत वर्ल्ड कप जीतकर ही लौटे।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग