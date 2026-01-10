IND vs NZ ODI’s Live Streaming: अब न्यूजीलैंड के खिलाफ ODI में गर्दा उड़ाएंगे ‘रो-को, जानें कब-कहां देखें लाइव मैच

रोहित शर्मा और विराट कोहली। (फोटो सोर्स: IANS)
IND vs NZ ODI Series Live Streaming details: साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के बाद अब भारतीय टीम 11 जनवरी से न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज के साथ वापस करने जा रही है। 50 ओवर के फॉर्मेट में इस बार शुभमन गिल टीम की कप्तानी करेंगे तो वहीं, रोहित शर्मा और विराट कोहली भी एक्शन में नजर आएंगे। जबकि सीनियर ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया है। इस सीरीज से श्रेयस अय्यर की भी वापसी हो रही है। इस महत्वपूर्ण वनडे सीरीज को आप कब-कहां लाइव देख सकते हैं, इसकी जानकारी आप यहां देख सकते हैं।
शुभमन गिल चोट से उबरने के बाद एक बार फिर वनडे टीम की कमान संभालने को तैयार हैं। भारत बनाम वनडे सीरीज के तीन मैच अलग-अलग वेन्यू पर खेले जाएंगे। पहला वनडे 11 जनवरी को वडोदरा में, दूसरा वनडे 14 फरवरी को राजकोट में और तीसरा मुकाबला 18 जनवरी को इंदौर में खेला जाएगा। ये सभी मैच भारतीय समयानुसार, दोपहर 1.30 बजे से शुरू होंगे।
भारत बनाम न्यूजीलैंड वनडे सीरीज के मैचों का लाइव प्रसारण आप भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं। मैच विभिन्न चैनल्स पर अलग-अगल भाषाओं में कमेंट्री के साथ दिखाए जाएंगे। इन मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग आप Jio Hotstar ऐप और वेबसाइट पर वैलिड सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं।
माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), डेवोन कॉनवे, विल यंग, हेनरी निकोल्स, डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, मिच हे (विकेटकीपर), ज़ैक फाउल्क्स, आदि अशोक, क्रिस्टियन क्लार्क, जोश क्लार्कसन, काइल जैमीसन, निक केली, जेडन लेनोक्स और माइकल रे।
शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), वॉशिंगटन सुंदर, रवीन्द्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह और यशस्वी जायसवाल।
