IND vs NZ ODI’s Live Streaming: अब न्यूजीलैंड के खिलाफ ODI में गर्दा उड़ाएंगे ‘रो-को, जानें कब-कहां देखें लाइव मैच

IND vs NZ ODI Series Live Streaming details: साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के बाद अब भारतीय टीम 11 जनवरी से न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज के साथ वापस करने जा रही है। 50 ओवर के फॉर्मेट में इस बार शुभमन गिल टीम की कप्तानी करेंगे तो वहीं, रोहित शर्मा और विराट कोहली भी एक्शन में नजर आएंगे। जबकि सीनियर ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया है। इस सीरीज से श्रेयस अय्यर की भी वापसी हो रही है। इस महत्‍वपूर्ण वनडे सीरीज को आप कब-कहां लाइव देख सकते हैं, इसकी जानकारी आप यहां देख सकते हैं।