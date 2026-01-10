10 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

IND vs NZ ODI’s Live Streaming: अब न्यूजीलैंड के खिलाफ ODI में गर्दा उड़ाएंगे ‘रो-को, जानें कब-कहां देखें लाइव मैच

IND vs NZ ODI Series Live Streaming details: भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का आगाज रविवार 11 जनवरी से होने जा रहा है। इसके मैचों की लाइव स्‍ट्रीमिंग कब-कहां होगी? आइये आपको भी बताते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Jan 10, 2026

IND vs NZ ODI Series Live Streaming

रोहित शर्मा और विराट कोहली। (फोटो सोर्स: IANS)

IND vs NZ ODI Series Live Streaming details: साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के बाद अब भारतीय टीम 11 जनवरी से न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज के साथ वापस करने जा रही है। 50 ओवर के फॉर्मेट में इस बार शुभमन गिल टीम की कप्तानी करेंगे तो वहीं, रोहित शर्मा और विराट कोहली भी एक्शन में नजर आएंगे। जबकि सीनियर ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया है। इस सीरीज से श्रेयस अय्यर की भी वापसी हो रही है। इस महत्‍वपूर्ण वनडे सीरीज को आप कब-कहां लाइव देख सकते हैं, इसकी जानकारी आप यहां देख सकते हैं।

IND vs NZ वनडे सीरीज के मैच कब और कहां खेले जाएंगे?

शुभमन गिल चोट से उबरने के बाद एक बार फिर वनडे टीम की कमान संभालने को तैयार हैं। भारत बनाम वनडे सीरीज के तीन मैच अलग-अलग वेन्‍यू पर खेले जाएंगे। पहला वनडे 11 जनवरी को वडोदरा में, दूसरा वनडे 14 फरवरी को राजकोट में और तीसरा मुकाबला 18 जनवरी को इंदौर में खेला जाएगा। ये सभी मैच भारतीय समयानुसार, दोपहर 1.30 बजे से शुरू होंगे।

IND vs NZ वनडे सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देख सकते हैं?

भारत बनाम न्यूजीलैंड वनडे सीरीज के मैचों का लाइव प्रसारण आप भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं। मैच विभिन्‍न चैनल्‍स पर अलग-अगल भाषाओं में कमेंट्री के साथ दिखाए जाएंगे। इन मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग आप Jio Hotstar ऐप और वेबसाइट पर वैलिड सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं।

न्यूजीलैंड वनडे टीम

माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), डेवोन कॉनवे, विल यंग, ​​हेनरी निकोल्स, डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, मिच हे (विकेटकीपर), ज़ैक फाउल्क्स, आदि अशोक, क्रिस्टियन क्लार्क, जोश क्लार्कसन, काइल जैमीसन, निक केली, जेडन लेनोक्स और माइकल रे।

भारतीय वनडे टीम

शुभमन गिल (कप्‍तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (उप-कप्‍तान), वॉशिंगटन सुंदर, रवीन्द्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह और यशस्वी जायसवाल।

ये भी पढ़ें

IND vs NZ 1st ODI Playing XI: न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की प्लेइंग 11 में 4 बड़े बदलाव तय! जानें कौन In और कौन होगा Out
क्रिकेट
IND vs NZ 1st ODI Playing 11 Prediction

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

india vs new zealand 2026

Published on:

10 Jan 2026 11:23 am

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs NZ ODI’s Live Streaming: अब न्यूजीलैंड के खिलाफ ODI में गर्दा उड़ाएंगे ‘रो-को, जानें कब-कहां देखें लाइव मैच

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

WPL 2026 GG vs UPW: मेग लैनिंग और एश्ले गार्डनर होंगी आमने-सामने, किसका पलड़ा रहेगा भारी?

WPL GG vs UPW
क्रिकेट

IND vs NZ 1st ODI Pitch Report: बल्लेबाज मचाएंगे धमाल या गेंदबाज बरपाएंगे कहर, यहां पढ़ें वडोदरा की पिच रिपोर्ट

BCA Stadium Vadodara
क्रिकेट

न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की प्लेइंग 11 में 4 बड़े बदलाव तय! जानें कौन In और कौन होगा Out

IND vs NZ 1st ODI Playing 11 Prediction
क्रिकेट

IND vs NZ: क्या फिर से क्लीन स्वीप करेगा न्यूजीलैंड? ODI सीरीज से पहले विल यंग ने भारत को किया ये चैलेंज

India vs New Zealand ODI Series
क्रिकेट

तमीम इकबाल को 'इंडियन एजेंट' बताने पर भड़के बांग्लादेश के टेस्ट कप्तान, बोले- बतौर खिलाड़ी हम इज़्जत की उम्मीद करते हैं

Najmul Hossain on T20 World Cup controversy
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.