IND vs NZ 1st ODI Playing XI: न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की प्लेइंग 11 में 4 बड़े बदलाव तय! जानें कौन In और कौन होगा Out

IND vs NZ 1st ODI Playing 11 Prediction: भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का आगाज 11 जनवरी से वडोदरा में होने जा रहा है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ पिछली वनडे सीरीज भारत ने 2-1 से जीती थी। पिछली श्रंखला में इंजरी के कारण बाहर रहे कप्‍तान शुभमन गिल के साथ उप-कप्‍तान श्रेयस अय्यर की भी इस सीरीज से वापसी हो रही है। ऐसे में इस बार टीम इंडिया की प्‍लेइंग इलेवन में कई अहम बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। आइये एक नजर डालते हैं कि वडोदरा में भारतीय टीम कौन से बदलावों के साथ उतर सकती है।