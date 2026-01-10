IND vs NZ 1st ODI Playing XI: न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की प्लेइंग 11 में 4 बड़े बदलाव तय! जानें कौन In और कौन होगा Out

मैच के दौरान विकेट लेने का जश्न मनाती भारतीय टीम। (फोटो सोर्स: एक्स@/BCCI)
IND vs NZ 1st ODI Playing 11 Prediction: भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का आगाज 11 जनवरी से वडोदरा में होने जा रहा है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ पिछली वनडे सीरीज भारत ने 2-1 से जीती थी। पिछली श्रंखला में इंजरी के कारण बाहर रहे कप्तान शुभमन गिल के साथ उप-कप्तान श्रेयस अय्यर की भी इस सीरीज से वापसी हो रही है। ऐसे में इस बार टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में कई अहम बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। आइये एक नजर डालते हैं कि वडोदरा में भारतीय टीम कौन से बदलावों के साथ उतर सकती है।
टॉप ऑर्डर काफी मजबूत दिख रहा है, जिसमें विस्फोटक रोहित शर्मा कप्तान शुभमन गिल के साथ पारी की शुरुआत करेंगे। चेज मास्टर विराट कोहली नंबर तीन पर उतरेंगे। चोट से वापसी कर रहे श्रेयस अय्यर नंबर चार पर बल्लेबाजी करेंगे, जिससे मिडिल ऑर्डर को स्थिरता मिलेगी। श्रेयस ने हाल ही में घरेलू क्रिकेट विजय हजारे ट्रॉफी में मुंबई के लिए दो अच्छी पारियां खेली हैं।
केएल राहुल विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी संभालेंगे और नंबर पांच पर बल्लेबाजी करेंगे, जिससे अपनी दोहरी काबिलियत से टीम को लचीलापन मिलेगा। ऐसे में एक बार फिर ऋषभ पंत को बेंच पर इंतजार करना होगा। ऑलराउंडर डिपार्टमेंट में रवींद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर की स्पिन जोड़ी होगी, जबकि अगर भारत दो फ्रंटलाइन सीमर्स तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह के साथ जाने का फैसला करता है तो हर्षित राणा को मौका मिल सकता है। गेंदबाजी आक्रमण में वैरायटी के लिए रिस्ट-स्पिनर कुलदीप यादव शामिल हो सकते हैं।
रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज।
रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, रुतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा, केएल राहुल (कप्तान/विकेटकीपर), रवीन्द्र जड़ेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा।
