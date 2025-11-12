Winter Beauty Secrets: ड्राईनेस, डलनेस और फ्लेकी स्किन से बचने के लिए जानिए कौन-से प्रोडक्ट्स आपकी ब्यूटी बास्केट में होने चाहिए

How to take care of skin in winter|फोटो सोर्स- Freepik
Winter Beauty Secrets: सर्दियों का मौसम भले ही सुकून और गर्म कपड़ों का एहसास कराता है, लेकिन यही मौसम हमारी स्किन की असली परीक्षा भी लेता है। ठंडी हवाएं और नमी की कमी त्वचा से उसकी प्राकृतिक चमक और नमी छीन लेती हैं, जिससे चेहरा डल, ड्राई और फ्लेकी नजर आने लगता है। ऐसे में सिर्फ मॉइश्चराइजर लगाना काफी नहीं होता जरूरत होती है एक बैलेंस्ड विंटर ब्यूटी बास्केट की, जिसमें वो सभी प्रोडक्ट्स हों जो आपकी स्किन को अंदर से पोषण दें और बाहर से प्रोटेक्शन भी। तो चलिए जानते हैं, सर्दियों में आपकी ब्यूटी किट में कौन-से स्किनकेयर एसेंशियल्स होना जरूरी है ताकि ठंड में भी आपका ग्लो बरकरार रहे।
विंटर में स्किन को बार-बार वॉश करना ड्राईनेस बढ़ा सकता है। इसलिए Harsh face wash की जगह एक हाइड्रेटिंग, क्रीमी क्लींजर इस्तेमाल करें जिसमें हायल्यूरॉनिक एसिड या एलोवेरा जैसे इंग्रीडिएंट्स हों। ये स्किन की नैचुरल नमी को बरकरार रखते हैं और साफ-सफाई के साथ सॉफ्टनेस भी बनाए रखते हैं।
मॉइस्चराइजर को कभी हल्के में न लें ये विंटर स्किनकेयर का सबसे बड़ा हीरो है Shea butter, Ceramides और Vitamin E वाली क्रीम स्किन की गहराई तक जाकर हाइड्रेशन देती है। कोशिश करें कि नहाने के तुरंत बाद इसे अप्लाई करें ताकि स्किन की नमी लॉक हो सके।
कई लोग मानते हैं कि ठंड में सनस्क्रीन की जरूरत नहीं होती, लेकिन ये सबसे बड़ी गलती है। सूरज की यूवी किरणें सर्दियों में भी स्किन को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए कम से कम SPF 30 वाला ब्रॉड-स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन रोजाना लगाएं।
अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है, तो सिर्फ क्रीम काफी नहीं। ऐसे में आप Facial oils या Serum का इस्तेमाल करें। Argan oil, Rosehip oil या Squalane Serum स्किन में नमी के साथ-साथ नेचुरल ग्लो भी लाते हैं। बस कुछ बूंदें रात में सोने से पहले लगाएं, और सुबह स्किन मुलायम व रिफ्रेश दिखेगी।
ठंड में होंठों का फटना आम बात है, लेकिन इसे अनदेखा करना गलत है। Beeswax, Cocoa butter या Vitamin E वाला लिप बाम पूरे दिन नमी बनाए रखता है। रात को सोने से पहले एक मोटी लेयर लगाएं, ताकि होंठ सुबह तक पूरी तरह स्मूद हो जाएं।
चेहरे के साथ-साथ शरीर की स्किन को भी उतनी ही केयर की जरूरत होती है। विंटर में नहाने के बाद Body butter या Rich lotion का इस्तेमाल करें। ये स्किन पर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है जो पूरे दिन ड्राईनेस को दूर रखता है।
