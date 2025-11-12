Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ब्यूटी टिप्स

Winter Beauty Secrets: ड्राईनेस, डलनेस और फ्लेकी स्किन से बचने के लिए जानिए कौन-से प्रोडक्ट्स आपकी ब्यूटी बास्केट में होने चाहिए

Winter Beauty Secrets: सर्दियों में अगर आपकी स्किन की चमक खो गई है, तो अब उसे खास देखभाल की जरूरत है। यहां कुछ ऐसे आसान ब्यूटी टिप्स बताए गए हैं जो आपकी त्वचा को फिर से हेल्दी और ग्लोइंग बना सकते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Nov 12, 2025

Winter skincare tips, cold weather beauty essentials, winter beauty basket,

How to take care of skin in winter|फोटो सोर्स- Freepik

Winter Beauty Secrets: सर्दियों का मौसम भले ही सुकून और गर्म कपड़ों का एहसास कराता है, लेकिन यही मौसम हमारी स्किन की असली परीक्षा भी लेता है। ठंडी हवाएं और नमी की कमी त्वचा से उसकी प्राकृतिक चमक और नमी छीन लेती हैं, जिससे चेहरा डल, ड्राई और फ्लेकी नजर आने लगता है। ऐसे में सिर्फ मॉइश्चराइजर लगाना काफी नहीं होता जरूरत होती है एक बैलेंस्ड विंटर ब्यूटी बास्केट की, जिसमें वो सभी प्रोडक्ट्स हों जो आपकी स्किन को अंदर से पोषण दें और बाहर से प्रोटेक्शन भी। तो चलिए जानते हैं, सर्दियों में आपकी ब्यूटी किट में कौन-से स्किनकेयर एसेंशियल्स होना जरूरी है ताकि ठंड में भी आपका ग्लो बरकरार रहे।

हाइड्रेटिंग फेस क्लींजर

विंटर में स्किन को बार-बार वॉश करना ड्राईनेस बढ़ा सकता है। इसलिए Harsh face wash की जगह एक हाइड्रेटिंग, क्रीमी क्लींजर इस्तेमाल करें जिसमें हायल्यूरॉनिक एसिड या एलोवेरा जैसे इंग्रीडिएंट्स हों। ये स्किन की नैचुरल नमी को बरकरार रखते हैं और साफ-सफाई के साथ सॉफ्टनेस भी बनाए रखते हैं।

मॉइस्चराइजर

मॉइस्चराइजर को कभी हल्के में न लें ये विंटर स्किनकेयर का सबसे बड़ा हीरो है Shea butter, Ceramides और Vitamin E वाली क्रीम स्किन की गहराई तक जाकर हाइड्रेशन देती है। कोशिश करें कि नहाने के तुरंत बाद इसे अप्लाई करें ताकि स्किन की नमी लॉक हो सके।

सनस्क्रीन

कई लोग मानते हैं कि ठंड में सनस्क्रीन की जरूरत नहीं होती, लेकिन ये सबसे बड़ी गलती है। सूरज की यूवी किरणें सर्दियों में भी स्किन को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए कम से कम SPF 30 वाला ब्रॉड-स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन रोजाना लगाएं।

फेस ऑयल

अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है, तो सिर्फ क्रीम काफी नहीं। ऐसे में आप Facial oils या Serum का इस्तेमाल करें। Argan oil, Rosehip oil या Squalane Serum स्किन में नमी के साथ-साथ नेचुरल ग्लो भी लाते हैं। बस कुछ बूंदें रात में सोने से पहले लगाएं, और सुबह स्किन मुलायम व रिफ्रेश दिखेगी।

नरिशिंग लिप बाम

ठंड में होंठों का फटना आम बात है, लेकिन इसे अनदेखा करना गलत है। Beeswax, Cocoa butter या Vitamin E वाला लिप बाम पूरे दिन नमी बनाए रखता है। रात को सोने से पहले एक मोटी लेयर लगाएं, ताकि होंठ सुबह तक पूरी तरह स्मूद हो जाएं।

बॉडी लोशन

चेहरे के साथ-साथ शरीर की स्किन को भी उतनी ही केयर की जरूरत होती है। विंटर में नहाने के बाद Body butter या Rich lotion का इस्तेमाल करें। ये स्किन पर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है जो पूरे दिन ड्राईनेस को दूर रखता है।

ये भी पढ़ें

Dandruff In Winter: बालों में डैंड्रफ की समस्या बढ़ी? इन आसान और असरदार उपायों से पा सकते हैं साफ स्कैल्प
लाइफस्टाइल
Dandruff Remedies, Dandruff Home Remedies, tips to avoid dandruff in winter,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

12 Nov 2025 01:16 pm

Published on:

12 Nov 2025 01:10 pm

Hindi News / Lifestyle News / Beauty Tips / Winter Beauty Secrets: ड्राईनेस, डलनेस और फ्लेकी स्किन से बचने के लिए जानिए कौन-से प्रोडक्ट्स आपकी ब्यूटी बास्केट में होने चाहिए

बड़ी खबरें

View All

ब्यूटी टिप्स

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Winter Skin Care For Dry Skin: रात को सोने से पहले लगाएं ये चीज, ड्राई स्किन रह सकती है मुलायम और ग्लोइंग

winter skin care tips dry skin remedies, winter skin care routine, night skin care tips,
लाइफस्टाइल

Long Hair Tips: बाल तेजी से बढ़ाना चाहते हैं? एक्सपर्ट ने बताया, गुनगुने पानी में मिलाकर पिएं ये 3 चीजें

Best drinks for hair growth, Strong and shiny hair, Hair care expert tips
ब्यूटी टिप्स

Wedding Skincare Tips: बहन की शादी है और पार्लर जाने का समय नहीं? तो लगाएं कोको पाउडर फेस पैक, पा सकते हैं इंस्टेंट ग्लो

instant glow for wedding,best face pack for glowing skin,home remedies for instant glow,
ब्यूटी टिप्स

Rashmika Mandanna Diet: एप्पल साइडर विनेगर और 1 लीटर पानी, एक्ट्रेस के डाइट सीक्रेट्स जो उन्हें बनाते हैं फिट और ग्लोइंग

Rashmika Mandanna fitness secrets, Rashmika Mandanna beauty tips, Rashmika Mandanna glowing skin,
लाइफस्टाइल

Raw Papaya Vs Ripe Papaya: कौन रख सकता है स्कैल्प को हेल्दी और बालों को झड़ने से दूर?

Raw Papaya Vs Ripe Papaya , hair carev tips ,
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.