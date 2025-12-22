New Year Glow Drink: न्यू ईयर से पहले पिएं इन 5 में से कोई 1 ड्रिंक, पार्टी में चेहरा ऐसा चमकेगा कि लोग कहेंगे-क्या खूब लगती हो…

New year pre skincare tips|फोटो सोर्स- Chatgpt@Ai
New Year Glow Drink: न्यू ईयर पार्टी से पहले हर कोई चाहता है कि उसका चेहरा फ्रेश, ग्लोइंग और दमकता हुआ नजर आए। मेकअप से ज्यादा जरूरी है अंदर से स्किन की केयर करना, और इसके लिए सही ड्रिंक का चुनाव बेहद असरदार हो सकता है। अगर आप न्यू ईयर से पहले इन 5 में से कोई एक हेल्दी ड्रिंक अपनी डेली रूटीन में शामिल कर लें, तो पार्टी में आपकी नेचुरल ग्लो देखकर लोग खुद कह उठेंगे क्या खूब लगती हो
एलोवेरा को स्किन का बेस्ट फ्रेंड कहा जाता है। रोजाना खाली पेट इसका जूस पीने से त्वचा को भरपूर हाइड्रेशन मिलता है। यह स्किन की इलास्टिसिटी बढ़ाने में मदद करता है, जिससे चेहरा नेचुरली टाइट और ग्लोइंग नजर आता है। साथ ही, डलनेस और फाइन लाइन्स जैसी समस्याएं भी धीरे-धीरे कम होने लगती हैं।
आंवला विटामिन C का पावरहाउस है। इसका जूस शरीर को अंदर से साफ करता है और स्किन पर दिखने वाले दाग-धब्बों को हल्का करने में मदद करता है। नियमित सेवन से पिंपल्स की समस्या कम होती है और चेहरे पर एक अलग ही निखार देखने को मिलता है।
अगर आपकी स्किन रूखी और बेजान दिखती है, तो चिया सीड्स पानी आपके लिए परफेक्ट है। रातभर भिगोए हुए चिया सीड्स को सुबह पानी में मिलाकर पीने से स्किन को जरूरी फैटी एसिड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं। इससे त्वचा सॉफ्ट, क्लियर और हेल्दी बनी रहती है।
गाजर का जूस स्किन के लिए किसी टॉनिक से कम नहीं है। इसमें मौजूद बीटा-कैरोटीन त्वचा को नेचुरल ग्लो देता है और सन डैमेज से बचाने में मदद करता है। इसका नियमित सेवन करने से चेहरा फ्रेश और ब्राइट नजर आता है।
चुकंदर का जूस खून को साफ करने में मदद करता है, जिसका सीधा असर स्किन पर दिखता है। यह चेहरे पर पिंक ग्लो लाता है और थकी हुई त्वचा को फिर से जानदार बना देता है। खास बात यह है कि यह ड्रिंक न्यू ईयर से पहले स्किन को अंदर से रिपेयर करने में मदद करता है।
डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।
