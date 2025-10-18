Bridal Glowing Juice: शादी के दिन ग्लो करने के लिए, दुल्हन रोजाना पी सकती है ये 4 होममेड नेचुरल जूस

Natural juice for glowing skin before wedding|फोटो सोर्स – Grok
Bridal Glowing Juice: हर लड़की का सपना होता है कि उसकी शादी के दिन वह सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखे चेहरे पर कुदरती चमक हो, त्वचा निखरी हुई हो और आत्मविश्वास से भरी मुस्कान उसके रूप को चार चांद लगा दे। ब्यूटी पार्लर, मेकअप और महंगे स्किन केयर ट्रीटमेंट्स से कहीं ज्यादा असरदार होता है प्राकृतिक खानपान और शरीर के भीतर से पोषण।अगर आपकी शादी नजदीक है और आप बिना केमिकल्स के, नेचुरल तरीके से अपने चेहरे पर ब्राइडल ग्लो चाहती हैं, तो रोजाना कुछ खास घरेलू जूस आपकी इसमें मदद कर सकते हैं।आइए जानते हैं ऐसे ही 4 होममेड और नेचुरल जूस के बारे में, जिन्हें हर दुल्हन को अपनी शादी से पहले की रूटीन में शामिल करना चाहिए।
आंवला को तो भारतीय आयुर्वेद में अमृत समान माना गया है। इसमें विटामिन C की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, जो कोलेजन उत्पादन को बढ़ाकर त्वचा को जवां बनाए रखता है।ताजा आंवला को कद्दूकस करके उसका रस निकालें। 20-30ml आंवला जूस में थोड़ा सा पानी और शहद मिलाकर सुबह खाली पेट सेवन करें। चाहें तो इसे एलोवेरा जूस के साथ मिलाकर भी ले सकती हैं।
चुकंदर को प्राकृतिक "ब्लड प्यूरीफायर" कहा जाता है। इसमें आयरन, फोलेट और विटामिन C भरपूर मात्रा में होता है, जो शरीर में खून की मात्रा बढ़ाने के साथ-साथ त्वचा में निखार लाता है।रोजाना सुबह खाली पेट 1 गिलास ताजा बीटरूट जूस पिएं। चाहें तो इसमें थोड़ा नींबू और अदरक भी मिला सकती हैं, जिससे स्वाद और फायदे दोनों बढ़ जाएंगे।
पालक में आयरन, मैग्नीशियम, क्लोरोफिल और ढेर सारे एंटीऑक्सिडेंट्स होते हैं जो त्वचा को डिटॉक्स करने में मदद करते हैं। ये पिंपल्स, एक्ने और दाग-धब्बों को कम करने में सहायक है।पालक के पत्तों को अच्छे से धोकर, थोड़ा सा पानी मिलाकर ब्लेंड करें। आप इसमें खीरा और नींबू का रस भी मिला सकती हैं ताकि इसका स्वाद बेहतर हो जाए और स्किन को अतिरिक्त हाइड्रेशन भी मिले।
गाजर में मौजूद बीटा-कैरोटीन त्वचा को सन डैमेज से बचाता है और निखारता है। जब पालक के साथ मिलाया जाए, तो यह जूस स्किन के लिए एक परफेक्ट डिटॉक्स बन जाता है। इस जूस को बनाने के लिए 1 गाजर , 1 मुट्ठी पालक , आधा सेब और थोड़ा नींबू। इन सबको ब्लेंड करें और छानकर रोजाना सुबह या शाम पिएं। ये जूस न सिर्फ आपकी त्वचा को दमकदार बनाएगा, बल्कि इम्यूनिटी भी बढ़ाएगा।
बड़ी खबरेंView All
ब्यूटी टिप्स
लाइफस्टाइल
ट्रेंडिंग
स्वास्थ्य