Premanand Ji Maharaj Health Update : स्वास्थ्य जांच के लिए पहुंचे थे प्रेमानंद जी महाराज, स्वामी ज्ञानानंद जी ने वृंदावन संत से मिलकर दिया ये बड़ा अपडेट

Premanand Ji Maharaj Health Update : ज्ञानानंद जी महाराज ने बताया हाल: कोलन जांच के बाद प्रेमानंद जी के स्वास्थ्य पर क्या बोले? पढ़ें पूरा अपडेट
Premanand Ji Maharaj Health Update : वृंदावन स्थित आध्यात्मिक गुरु प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य को लेकर चल रही अटकलों के बीच, गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने मथुरा स्थित उनके आश्रम में जाकर उनके स्वास्थ्य का हालचाल जाना। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि संत की मेंटल हेल्थ ठीक है। ज्ञानानंद जी महाराज ने आगे कहा कि प्रेमानंद महाराज के खराब स्वास्थ्य की खबर मिलने पर मैं उनका हालचाल जानने वृंदावन गया था।
ज्ञानानंद महाराज ने कहा कि स्वामी प्रेमानंद महाराज से मिलने के बाद उन्हें पता चला कि वह मानसिक रूप से स्वस्थ हैं।
मंगलवार सुबह जब महाराज जी बिरला मंदिर के पास एक डायग्नोस्टिक सेंटर में जांच के लिए पहुंचे, तो उनके भक्तों की भीड़ वहां उमड़ पड़ी। हालात संभालने के लिए पुलिस को कड़ी मेहनत करनी पड़ी।
खबर है कि महाराज जी को पेट में सूजन और दर्द की परेशानी है। इसी की जांच के लिए उन्हें सीटी स्कैन कराने लाया गया था। उन्हें बहुत गुप्त तरीके से लाया गया, लेकिन जैसे ही भक्तों को इसकी भनक लगी, लोग तुरंत वहां पहुंच गए।
महाराज जी की रिपोर्ट की जानकारी गोपनीय रखी जा रही है, इसलिए अभी तक कुछ तय नहीं है कि रिपोर्ट में क्या निकला। भीड़ से बचाने के लिए उन्हें लैब के दूसरे दरवाजे से बाहर निकाला गया।
फिलहाल, उनके यूट्यूब चैनल “भजन मार्ग” पर मंगलवार का एकांतिक वार्तालाप अपलोड किया गया है। उसमें देखा जा सकता है कि महाराज जी के चेहरे और हाथों पर फिर से सूजन बढ़ गई है और उनकी आवाज पर भी इसका असर दिखाई दे रहा है।
ज्ञानानंद जी महाराज से मुलाकात के दौरान, उन्होंने भगवद्गीता के सार पर भी चर्चा की। उन्होंने ईश्वर से उनके स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना की। उन्होंने सनातन धर्म और वैदिक मूल्यों के प्रचार-प्रसार में उनके योगदान के लिए प्रेमानंद जी महाराज की प्रशंसा की।
स्वामी प्रेमानंद महाराज ने गीता के प्रचार-प्रसार में स्वामी ज्ञानानंद महाराज के योगदान की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज सरल भाषा में समाज में गीता का प्रचार-प्रसार कर रहे हैं। दोनों संतों के बीच यह आध्यात्मिक मुलाकात सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।
इससे पहले, 9 अक्टूबर को, मथुरा पुलिस ने कहा था कि संत का स्वास्थ्य अच्छा है और लोगों से झूठी या निराधार अफवाहें न फैलाने का आग्रह किया था।
पुलिस के अनुसार, प्रेमानंद के स्वास्थ्य में गंभीर गिरावट की अपुष्ट खबरों ने उनके अनुयायियों में चिंता पैदा कर दी थी। परिणामस्वरूप उनके वृंदावन आश्रम के आसपास भक्त इकट्ठा होने लगे, जिसके बाद पुलिस ने क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी किया।
संत पूरी तरह से स्वस्थ हैं, और लोगों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी अफवाह पर विश्वास न करें या उसे प्रसारित न करें। मथुरा के एसएसपी ने X पर पोस्ट किया कि गलत सूचना फैलाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
