Premanand Ji Maharaj Health Update : स्वास्थ्य जांच के लिए पहुंचे थे प्रेमानंद जी महाराज, स्वामी ज्ञानानंद जी ने वृंदावन संत से मिलकर दिया ये बड़ा अपडेट

Premanand Ji Maharaj Health Update : वृंदावन स्थित आध्यात्मिक गुरु प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य को लेकर चल रही अटकलों के बीच, गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने मथुरा स्थित उनके आश्रम में जाकर उनके स्वास्थ्य का हालचाल जाना। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि संत की मेंटल हेल्थ ठीक है। ज्ञानानंद जी महाराज ने आगे कहा कि प्रेमानंद महाराज के खराब स्वास्थ्य की खबर मिलने पर मैं उनका हालचाल जानने वृंदावन गया था।