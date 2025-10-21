Jaw dislocation : चलती ट्रेन में उतर गया यात्री का जबड़ा, डॉक्टर ने प्लेटफॉर्म पर ही कर दिया ठीक, जानिए क्यों होता है जबड़े का डिसलोकेशन, देखिए वीडियो

मामला पलक्कड़ जंक्शन (Palakkad Junction) स्टेशन का है। ट्रेन में सवार एक 24 वर्षीय यात्री के साथ अचानक एक अजीबोगरीब घटना घटी। उनका जबड़ा (Jaw) अचानक अपनी जगह से उतर गया (Dislocation) सोचिए अगर आप ट्रैन में यात्रा कर रहे हैं और अचानक आप न तो बोल पा रहे हैं, न मुंह बंद कर पा रहे हैं। यह स्थिति कितनी भयानक हो सकती है। जबड़े का उतरना (Mandibular Dislocation) अक्सर जोर से जम्हाई लेने, मुंह बहुत खोलने, या किसी चोट के कारण हो सकता है। यह तुरंत दर्द और बोलने-खाने में परेशानी पैदा कर सकता है।