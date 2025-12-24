Human Senses: इंसान के पास सिर्फ 5 नहीं, 30 से ज्यादा इंद्रियां? वैज्ञानिकों का चौंकाने वाला दावा

हम दुनिया को अलग-अलग इंद्रियों में बांटकर नहीं महसूस करते। हम एक साथ देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं और छूते हैं। यही वजह है कि हमारी अनुभूति हमेशा मिली-जुली होती है।जो हम महसूस करते हैं, वह हमारे देखने को बदल सकता है, और जो हम देखते हैं, वह हमारे सुनने को। जैसे शैम्पू की खुशबू बालों को ज्यादा मुलायम महसूस करा सकती है। गुलाब की खुशबू बालों को और भी रेशमी बना देती है।इसी तरह, कम फैट वाले दही में अगर खुशबू सही हो, तो वह ज्यादा गाढ़ा और स्वादिष्ट लग सकता है बिना किसी अतिरिक्त सामग्री के।