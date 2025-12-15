15 दिसंबर 2025,

लाइफस्टाइल

Celebrity Fitness Trainer: कैमरे पर परफेक्ट एनर्जी का राज? विनोद चन्ना ने बताया अनंत-नीता अंबानी और अन्य सेलेब्रिटीज का फिटनेस फॉर्मूला

Celebrity Fitness Trainer: हम अक्सर सोचते हैं कि कड़े शूट शेड्यूल और लंबे ऑन-सेट घंटों के बावजूद कलाकार इतने फिट और टोंड कैसे दिखते हैं। इसी बीच सेलिब्रिटी फिटनेस ट्रेनर विनोद चन्ना, जिन्होंने अनंत अंबानी और नीता अंबानी जैसे सितारों को ट्रेन किया है, ने उनकी फिटनेस का ऐसा फॉर्मूला शेयर किया है, जिससे आप भी हर उम्र में खुद को फिट रख सकते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Dec 15, 2025

Perfect Energy on Camera, On-Screen Fitness Secrets, Celebrity Health Routine, Bollywood Fitness Tips,

Bollywood Fitness Tips|फोटो सोर्स -thevinodchanna/Instagram


Celebrity Fitness Trainer: कैमरे के सामने अनंत अंबानी और नीता अंबानी की जो कॉन्फिडेंस और एनर्जी नजर आती है, वह किसी शॉर्टकट का नतीजा नहीं है। सेलिब्रिटी फिटनेस ट्रेनर विनोद चन्ना, जिन्होंने अनंत अंबानी और नीता अंबानी जैसे सितारों को फिटनेस की राह दिखाई है, के अनुसार उनकी हालिया इंस्टाग्राम पोस्ट में ऑन-स्क्रीन फिट बॉडी के पीछे का आसान राज साझा किया गया है। उनका कहना है कि फिट दिखना ही नहीं, बल्कि अंदर से मजबूत और एनर्जेटिक महसूस करना इस फिटनेस फॉर्मूले की सबसे बड़ी कुंजी है।

फिटनेस कोई शॉर्टकट नहीं

अनंत अंबानी और नीता अंबानी जैसे सितारों को फिटनेस की राह दिखाई है, वो मानते हैं कि फिट बॉडी अचानक नहीं बनती। इसके पीछे सालभर की मेहनत और अनुशासित दिनचर्या होती है। उनका कहना है कि सेलेब्रिटीज रोजाना वर्कआउट करते हैं और खानपान पर पूरा ध्यान देते हैं, तभी वे हर समय कैमरे के लिए तैयार नजर आते हैं।

शूटिंग के दौरान कैसे रहते हैं फिट?

विनोद चन्ना के मुताबिक, शूटिंग के दिनों में फिट रहना आसान नहीं होता। लंबे-लंबे शेड्यूल और 10–12 घंटे की शूटिंग के बावजूद कलाकार अपनी सेहत से समझौता नहीं करते। वजह साफ है वे सालों से लगातार मेहनत कर रहे होते हैं। फिटनेस उनके लिए किसी एक फिल्म तक सीमित नहीं रहती।

किरदार के हिसाब से महीनों पहले तैयारी

हर फिल्म की जरूरत अलग होती है। इसी वजह से कई कलाकार शूटिंग शुरू होने से 4 से 6 महीने पहले ही तैयारी में जुट जाते हैं। उस दौरान उनकी डाइट और एक्सरसाइज पूरी तरह किरदार के अनुसार तय की जाती है, ताकि स्क्रीन पर लुक एकदम परफेक्ट लगे।

बॉडी बनाना ही नहीं, उसे बनाए रखना भी जरूरी


विनोद चन्ना बताते हैं कि सही फिजीक हासिल करने के बाद उसे बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती होती है। नियमित वर्कआउट, संतुलित आहार और पर्याप्त आराम से ही यह मुमकिन हो पाता है, खासकर तब जब शूटिंग का दबाव ज्यादा हो।


असली फिटनेस का फॉर्मूला

आखिर में विनोद चन्ना यही कहते हैं कि सेलेब्रिटी फिटनेस आखिरी वक्त की तैयारी नहीं होती। यह समर्पण, निरंतरता और समझदारी से की गई प्लानिंग का नतीजा है। यही वजह है कि अनंत अंबानी हों या नीता अंबानी जैसे नाम, उनकी फिटनेस लोगों के लिए प्रेरणा बन जाती है और सितारे हर हाल में एनर्जेटिक नजर आते हैं।

Healthy Lifestyle

Published on:

15 Dec 2025 10:27 am

Hindi News / Lifestyle News / Celebrity Fitness Trainer: कैमरे पर परफेक्ट एनर्जी का राज? विनोद चन्ना ने बताया अनंत-नीता अंबानी और अन्य सेलेब्रिटीज का फिटनेस फॉर्मूला

