Celebrity Fitness Trainer: कैमरे पर परफेक्ट एनर्जी का राज? विनोद चन्ना ने बताया अनंत-नीता अंबानी और अन्य सेलेब्रिटीज का फिटनेस फॉर्मूला

Celebrity Fitness Trainer: कैमरे के सामने अनंत अंबानी और नीता अंबानी की जो कॉन्फिडेंस और एनर्जी नजर आती है, वह किसी शॉर्टकट का नतीजा नहीं है। सेलिब्रिटी फिटनेस ट्रेनर विनोद चन्ना, जिन्होंने अनंत अंबानी और नीता अंबानी जैसे सितारों को फिटनेस की राह दिखाई है, के अनुसार उनकी हालिया इंस्टाग्राम पोस्ट में ऑन-स्क्रीन फिट बॉडी के पीछे का आसान राज साझा किया गया है। उनका कहना है कि फिट दिखना ही नहीं, बल्कि अंदर से मजबूत और एनर्जेटिक महसूस करना इस फिटनेस फॉर्मूले की सबसे बड़ी कुंजी है।
अनंत अंबानी और नीता अंबानी जैसे सितारों को फिटनेस की राह दिखाई है, वो मानते हैं कि फिट बॉडी अचानक नहीं बनती। इसके पीछे सालभर की मेहनत और अनुशासित दिनचर्या होती है। उनका कहना है कि सेलेब्रिटीज रोजाना वर्कआउट करते हैं और खानपान पर पूरा ध्यान देते हैं, तभी वे हर समय कैमरे के लिए तैयार नजर आते हैं।
विनोद चन्ना के मुताबिक, शूटिंग के दिनों में फिट रहना आसान नहीं होता। लंबे-लंबे शेड्यूल और 10–12 घंटे की शूटिंग के बावजूद कलाकार अपनी सेहत से समझौता नहीं करते। वजह साफ है वे सालों से लगातार मेहनत कर रहे होते हैं। फिटनेस उनके लिए किसी एक फिल्म तक सीमित नहीं रहती।
हर फिल्म की जरूरत अलग होती है। इसी वजह से कई कलाकार शूटिंग शुरू होने से 4 से 6 महीने पहले ही तैयारी में जुट जाते हैं। उस दौरान उनकी डाइट और एक्सरसाइज पूरी तरह किरदार के अनुसार तय की जाती है, ताकि स्क्रीन पर लुक एकदम परफेक्ट लगे।
विनोद चन्ना बताते हैं कि सही फिजीक हासिल करने के बाद उसे बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती होती है। नियमित वर्कआउट, संतुलित आहार और पर्याप्त आराम से ही यह मुमकिन हो पाता है, खासकर तब जब शूटिंग का दबाव ज्यादा हो।
आखिर में विनोद चन्ना यही कहते हैं कि सेलेब्रिटी फिटनेस आखिरी वक्त की तैयारी नहीं होती। यह समर्पण, निरंतरता और समझदारी से की गई प्लानिंग का नतीजा है। यही वजह है कि अनंत अंबानी हों या नीता अंबानी जैसे नाम, उनकी फिटनेस लोगों के लिए प्रेरणा बन जाती है और सितारे हर हाल में एनर्जेटिक नजर आते हैं।
