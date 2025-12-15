Celebrity Fitness Trainer: कैमरे पर परफेक्ट एनर्जी का राज? विनोद चन्ना ने बताया अनंत-नीता अंबानी और अन्य सेलेब्रिटीज का फिटनेस फॉर्मूला



Celebrity Fitness Trainer: कैमरे के सामने अनंत अंबानी और नीता अंबानी की जो कॉन्फिडेंस और एनर्जी नजर आती है, वह किसी शॉर्टकट का नतीजा नहीं है। सेलिब्रिटी फिटनेस ट्रेनर विनोद चन्ना, जिन्होंने अनंत अंबानी और नीता अंबानी जैसे सितारों को फिटनेस की राह दिखाई है, के अनुसार उनकी हालिया इंस्टाग्राम पोस्ट में ऑन-स्क्रीन फिट बॉडी के पीछे का आसान राज साझा किया गया है। उनका कहना है कि फिट दिखना ही नहीं, बल्कि अंदर से मजबूत और एनर्जेटिक महसूस करना इस फिटनेस फॉर्मूले की सबसे बड़ी कुंजी है।