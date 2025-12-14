14 दिसंबर 2025,

How To Preserve Guava: अब अमरूद जल्दी नहीं सड़ेंगे, बस अपनाएं ये आसान टिप्स

How To Preserve Guava: कुछ आसान टिप्स को अपनाकर आप अमरूद को ज्यादा समय तक ताजा रख सकते हैं और बिना जल्दी खराब हुए उसका स्वाद ले सकते हैं।यहां जानिए ऐसे सिंपल टिप्स।

भारत

image

MEGHA ROY

Dec 14, 2025

How To Preserve Guava: अमरूद स्वाद के साथ-साथ सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद होता है, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही में यह जल्दी सड़ने लगता है। सही स्टोरेज और कुछ आसान घरेलू तरीकों को अपनाकर आप अमरूद को ज्यादा समय तक फ्रेश रख सकते हैं। यहां जानिए ऐसे सिंपल टिप्स, जिनकी मदद से अमरूद जल्दी खराब नहीं होंगे और उनका स्वाद भी बना रहेगा।

अमरूद फाइबर से भरपूर

अमरूद एक ऐसा फल है जो स्वाद और सेहत दोनों का खजाना है। फाइबर, विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर अमरूद को लोग कच्चा, पका, चाट या जूस के रूप में बड़े चाव से खाते हैं। लेकिन परेशानी तब होती है जब दो–तीन दिन में ही अमरूद नरम होकर खराब होने लगता है।

दूसरे फलों के साथ रखने से बचें

अक्सर लोग सारे फल एक ही टोकरी या फ्रिज के एक ही हिस्से में रख देते हैं। यह आदत अमरूद को जल्दी खराब कर सकती है।दरअसल, केला, सेब और संतरा जैसे फल एथिलीन गैस छोड़ते हैं, जिससे अमरूद जल्दी पक जाता है और सड़ने लगता है। खासतौर पर खट्टे फलों के साथ अमरूद को बिल्कुल न रखें। अगर आप इन्हें अलग-अलग स्टोर करेंगे तो अमरूद ज्यादा दिनों तक सुरक्षित रहेगा।

क्या फ्रिज में रखना सही है?

बहुत से लोगों के मन में सवाल होता है कि अमरूद को फ्रिज में रखना चाहिए या नहीं।अगर अमरूद पूरी तरह पका हुआ है, तो उसे फ्रिज में रखना ठीक रहता है। लेकिन ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा ठंड में रखने से अमरूद सख्त हो सकता है और उसका स्वाद भी बदल सकता है। बेहतर है कि अमरूद को फ्रिज के वेजिटेबल बॉक्स में रखें और प्लास्टिक बैग की बजाय पेपर बैग या खुले डिब्बे का इस्तेमाल करें।

गूदा निकालकर भी कर सकते हैं स्टोर

अगर आपके पास ज्यादा अमरूद हैं और आप उन्हें लंबे समय तक इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो गूदा निकालकर स्टोर करना एक अच्छा विकल्प है।इसके लिए अमरूद का गूदा निकालें, उसमें थोड़ा सा नींबू का रस और स्वादानुसार चीनी मिलाएं। अब इसे मिक्सर में हल्का ब्लेंड कर लें। इस मिश्रण को एयरटाइट कंटेनर में भरकर फ्रिज में रखें। इससे अमरूद का स्वाद और ताजगी कई दिनों तक बनी रहती है।

इन छोटी बातों का भी रखें ध्यान

  • अमरूद को पेपर में लपेटकर ठंडी और सूखी जगह पर रखें।
  • बहुत ज्यादा पका हुआ अमरूद खरीदने से बचें, क्योंकि वह जल्दी गल जाता है।
  • अमरूद को काटकर स्टोर न करें, इससे वह जल्दी खराब होता है।
  • प्लास्टिक की थैली में बंद करके रखने से नमी बढ़ती है, जो सड़न का कारण बनती है।

Amla Storage Hacks: आंवला अब नहीं होगा खराब! इस आसान जुगाड़ से महीनों तक मिलेगा हरा–ताजा स्वाद
लाइफस्टाइल
Amla Preservation Tips, Amla Fresh Storage Jugad,

Published on:

14 Dec 2025 04:59 pm

Hindi News / Lifestyle News / How To Preserve Guava: अब अमरूद जल्दी नहीं सड़ेंगे, बस अपनाएं ये आसान टिप्स

लाइफस्टाइल

स्वास्थ्य

