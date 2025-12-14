How To Preserve Guava: अब अमरूद जल्दी नहीं सड़ेंगे, बस अपनाएं ये आसान टिप्स

Guava freshness tips|फोटो सोर्स -Freepik
How To Preserve Guava: अमरूद स्वाद के साथ-साथ सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद होता है, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही में यह जल्दी सड़ने लगता है। सही स्टोरेज और कुछ आसान घरेलू तरीकों को अपनाकर आप अमरूद को ज्यादा समय तक फ्रेश रख सकते हैं। यहां जानिए ऐसे सिंपल टिप्स, जिनकी मदद से अमरूद जल्दी खराब नहीं होंगे और उनका स्वाद भी बना रहेगा।
अमरूद एक ऐसा फल है जो स्वाद और सेहत दोनों का खजाना है। फाइबर, विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर अमरूद को लोग कच्चा, पका, चाट या जूस के रूप में बड़े चाव से खाते हैं। लेकिन परेशानी तब होती है जब दो–तीन दिन में ही अमरूद नरम होकर खराब होने लगता है।
अक्सर लोग सारे फल एक ही टोकरी या फ्रिज के एक ही हिस्से में रख देते हैं। यह आदत अमरूद को जल्दी खराब कर सकती है।दरअसल, केला, सेब और संतरा जैसे फल एथिलीन गैस छोड़ते हैं, जिससे अमरूद जल्दी पक जाता है और सड़ने लगता है। खासतौर पर खट्टे फलों के साथ अमरूद को बिल्कुल न रखें। अगर आप इन्हें अलग-अलग स्टोर करेंगे तो अमरूद ज्यादा दिनों तक सुरक्षित रहेगा।
बहुत से लोगों के मन में सवाल होता है कि अमरूद को फ्रिज में रखना चाहिए या नहीं।अगर अमरूद पूरी तरह पका हुआ है, तो उसे फ्रिज में रखना ठीक रहता है। लेकिन ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा ठंड में रखने से अमरूद सख्त हो सकता है और उसका स्वाद भी बदल सकता है। बेहतर है कि अमरूद को फ्रिज के वेजिटेबल बॉक्स में रखें और प्लास्टिक बैग की बजाय पेपर बैग या खुले डिब्बे का इस्तेमाल करें।
अगर आपके पास ज्यादा अमरूद हैं और आप उन्हें लंबे समय तक इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो गूदा निकालकर स्टोर करना एक अच्छा विकल्प है।इसके लिए अमरूद का गूदा निकालें, उसमें थोड़ा सा नींबू का रस और स्वादानुसार चीनी मिलाएं। अब इसे मिक्सर में हल्का ब्लेंड कर लें। इस मिश्रण को एयरटाइट कंटेनर में भरकर फ्रिज में रखें। इससे अमरूद का स्वाद और ताजगी कई दिनों तक बनी रहती है।
बड़ी खबरेंView All
लाइफस्टाइल
ट्रेंडिंग
स्वास्थ्य