How To Preserve Guava: अब अमरूद जल्दी नहीं सड़ेंगे, बस अपनाएं ये आसान टिप्स

बहुत से लोगों के मन में सवाल होता है कि अमरूद को फ्रिज में रखना चाहिए या नहीं।अगर अमरूद पूरी तरह पका हुआ है, तो उसे फ्रिज में रखना ठीक रहता है। लेकिन ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा ठंड में रखने से अमरूद सख्त हो सकता है और उसका स्वाद भी बदल सकता है। बेहतर है कि अमरूद को फ्रिज के वेजिटेबल बॉक्स में रखें और प्लास्टिक बैग की बजाय पेपर बैग या खुले डिब्बे का इस्तेमाल करें।