14 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Amla Juice For Kidney: किडनी को अंदर से साफ करने में मदद कर सकता है आंवले का जूस

Amla Juice benefits for Kidney: आजकल के खराब लाइफस्टाइल और अनहेल्दी खान-पान के चलते लोगों में कई स्वास्थ्य समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। इन्हीं में से एक है किडनी से जुड़ी समस्या, जो आज के समय में काफी आम हो गई है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Dec 14, 2025

Kidney health tips in Hindi, Amla juice for kidney stone, Natural remedies for kidney, Healthy kidney drink,

Amla juice detox benefits|फोटो सोर्स -Freepik

Amla Juice For Kidney: आंवला सेहत के लिए किसी नेचुरल टॉनिक से कम नहीं माना जाता। खासतौर पर किडनी हेल्थ की बात करें, तो आंवले का जूस शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकालने में मदद कर सकता है और किडनी पर पड़ने वाले अतिरिक्त दबाव को कम करने में सहायक माना जाता है। नियमित और सही मात्रा में इसका सेवन किडनी के नेचुरल क्लीनिंग प्रोसेस को सपोर्ट कर सकता है, जिससे संपूर्ण स्वास्थ्य बेहतर रहने में मदद मिलती है।

किडनी में जमा टॉक्सिन्स निकालने में सहायक

किडनी का मुख्य काम शरीर से गंदे पदार्थों और अतिरिक्त तरल को बाहर निकालना होता है। आंवले का जूस प्राकृतिक डिटॉक्सिफायर की तरह काम करता है। इसमें मौजूद विटामिन-C और एंटीऑक्सीडेंट्स किडनी में जमा विषैले तत्वों को बाहर निकालने में मदद कर सकते हैं। नियमित रूप से सीमित मात्रा में आंवले का जूस पीने से किडनी पर दबाव कम पड़ता है और शरीर अंदर से साफ महसूस करता है।

किडनी स्टोन की समस्या में मददगार

किडनी स्टोन की समस्या काफी दर्दनाक हो सकती है। आंवले के जूस में पाए जाने वाले पोषक तत्व पथरी बनने की प्रक्रिया को धीमा करने में सहायक माने जाते हैं। यह पेशाब की मात्रा बढ़ाने में मदद करता है, जिससे छोटे स्टोन धीरे-धीरे बाहर निकलने में सहायता मिल सकती है। हालांकि, बड़ी पथरी या गंभीर समस्या में डॉक्टर की सलाह लेना बेहद जरूरी है।

क्रिएटिनिन लेवल को संतुलित करने में सहायक

शरीर में क्रिएटिनिन का बढ़ा हुआ स्तर किडनी के सही से काम न करने का संकेत हो सकता है। आंवले का जूस मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाने और शरीर से वेस्ट निकालने में मदद करता है, जिससे क्रिएटिनिन लेवल को नियंत्रित करने में सहायता मिल सकती है। आयुर्वेद में इसे किडनी को सपोर्ट करने वाला प्राकृतिक उपाय माना जाता है।

किडनी फंक्शन्स को बेहतर बनाए

आंवले के जूस में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइटोन्यूट्रिएंट्स किडनी की कोशिकाओं को नुकसान से बचाने में मदद करते हैं। इससे किडनी की फिल्टर करने की क्षमता बेहतर हो सकती है। नियमित सेवन से किडनी के कामकाज में सुधार देखा जा सकता है और सूजन या संक्रमण की आशंका भी कम हो सकती है।

पेशाब से जुड़ी समस्याओं में लाभकारी

बार-बार पेशाब आना, जलन महसूस होना या यूरिन इन्फेक्शन जैसी समस्याओं में आंवले का जूस फायदेमंद साबित हो सकता है। यह मूत्र मार्ग को साफ रखने और बैक्टीरिया के प्रभाव को कम करने में मदद करता है। साथ ही, यह शरीर में पानी के संतुलन को बनाए रखने में भी सहायक होता है।

कैसे करें आंवले के जूस का सेवन?

  • रोज सुबह खाली पेट 1 चम्मच आंवले का ताजा रस।
  • इसे एक गिलास गुनगुने पानी में मिलाकर पिएं।
  • स्वाद के लिए चाहें तो थोड़ा शहद मिला सकते हैं।

डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

ये भी पढ़ें

Healthy Detox Drink: पाचन सुधरेगा, मेटाबोलिज्म बढ़ेगा, बस रोज एक गिलास पिएं आंवला-हल्दी डिटॉक्स ड्रिंक
लाइफस्टाइल
ayurvedic detox drink, gut health detox drink, metabolism boost home remedies,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

14 Dec 2025 11:27 am

Published on:

14 Dec 2025 11:26 am

Hindi News / Lifestyle News / Amla Juice For Kidney: किडनी को अंदर से साफ करने में मदद कर सकता है आंवले का जूस

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

दुलकर सलमान का दिल जीतने वाली मलयाली डिश, 2–3 पीस एक साथ खा जाते हैं

Dulquer Salmaan Favourite Dish,dqsalmaan south actor,
लाइफस्टाइल

लिवर हेल्थ के लिए कितनी चॉकलेट है सही?

chocolate for Liver Health, Dark Chocolate Benefits for Liver, Fatty Liver Diet,
लाइफस्टाइल

खूब Reel देखने वालों को ये ट्राइ करके देखना चाहिए

Essential Oils for Stress Relief, Natural Mental Relaxation
लाइफस्टाइल

लाइफ को आसान बनाने के लिए यूज करें ये 5 फ्री AI टूल्स

AI Is Future Free AI Tools
टेक्नोलॉजी

हेयर फॉल से परेशान? नारियल तेल और मेथी से पाएँ नैचुरल हेयर ग्रोथ

Coconut oil for hair growth, Methi seeds for hair growth, Coconut oil with methi, Hair fall control oil,
ब्यूटी टिप्स
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.