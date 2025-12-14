Dates Benefits: आपकी सेहत के लिए कौनसा छुआरा है बेस्ट- काला या पीला छुआरा?

काला छुआरा दरअसल प्राकृतिक रूप से सूखे हुए खजूर होते हैं। इनमें फाइबर की मात्रा ज्यादा और शुगर तुलनात्मक रूप से कम होती है। यही वजह है कि यह पाचन को दुरुस्त रखने में मदद करता है और कब्ज जैसी समस्याओं में राहत देता है।

आयरन से भरपूर होने के कारण काला छुआरा खून की कमी, कमजोरी और थकान में काफी फायदेमंद माना जाता है। नियमित सेवन से हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद मिलती है। यह शरीर को धीरे-धीरे गर्माहट देता है और लंबे समय तक ऊर्जा बनाए रखता है। सीमित मात्रा में लेने पर डायबिटीज से जूझ रहे लोग भी इसे अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं।