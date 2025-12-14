14 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Bridal Nath Design: लहंगा चुन लिया पर नथ में हैं कंफ्यूज? दुल्हनों के लिए ये 6 डिजाइन्स हैं ‘मस्ट वॉच’

Bridal Nath Design :भारत के अलग-अलग कल्चर से जुड़ी नथ की डिजाइन आज मॉडर्न ब्राइड्स के बीच पॉपुलर हो रही हैं। यहां आप समझ पाएंगी कि कौन-सी नथ किस तरह के ब्राइडल लुक के साथ सबसे ज्यादा जंचती है और कैसे आपकी पर्सनैलिटी को भी हाइलाइट करती है।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Pratiksha Gupta

Dec 14, 2025

bridal nath design, bridal nath design latest, trending nath design for wedding, nath modern design, bridal jewellery trends.

bridal nath design/ फोटो सोर्स- gemini@AI

Bridal Nath Design: शादी के दिन दुल्हन का लुक सिर्फ लहंगे और मेकअप से ही पूरा नहीं होता। आज की ब्राइड हर उस डिटेल पर ध्यान दे रही है, जो उसे अलग बनाती है। इसी वजह से नथ फिर से ट्रेंड में आ गई है, लेकिन कुछ नए अंदाज़ में। अब नथ सिर्फ परंपरा तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि यह मॉडर्न ब्राइड्स की स्टाइल स्टेटमेंट बन चुकी है।

Rajputana Nath: शाही लुक की पहचान

राजपूताना नथ बड़ी, गोल और चेन वाली होती है। यह हेवी लहंगे और वेडिंग फंक्शंस के लिए परफेक्ट मानी जाती है। जो ब्राइड्स रॉयल लुक चाहती हैं, उनके लिए यह नथ सबसे बेस्ट चॉइस है।

Peshwai Nath: मराठा रॉयल्टी का एलिगेंस

पेशवाई नथ मराठा विरासत से जुड़ी हुई है। मोती और गोल्ड टोन की ये नथें ट्रेडिशनल होने के साथ-साथ बेहद क्लासी लगती है।

Pahadi Nath: ब्यूटी इन सिम्प्लिसिटी

पहाड़ी नथ थोड़ी भारी होती है और इसे पहनने के बाद चेहरे का साइड लुक कमाल का लगता है। यह चेहरे को नेचुरल फ्रेम देती है और इंटीमेट या डे-टाइम वेडिंग में खास चार्म जोड़ती है।

Diamond Nath: मॉडर्न और इंस्टा-रेडी

डायमंड नथ आज की ग्लैम ब्राइड्स की पहली पसंद बन रही है। रिसेप्शन और कॉकटेल फंक्शंस में यह नथ लुक को सटल लेकिन बेहद स्टाइलिश बना देती है।

Mukkuthi Nath: मिनिमल ब्राइड्स की फेवरेट

मुक्कुथी नथ महाराष्ट्र की पारंपरिक पहचान है। यह छोटी, क्लोज-फिट और बेहद एलिगेंट होती है। आज की मॉडर्न ब्राइड्स इसे साड़ी और लाइट लहंगे के साथ कैरी कर रही हैं, जिससे लुक और भी ज्यादा ग्रेसफुल लगता है।

Tribal Nath: बोल्ड और हटकर स्टाइल

ट्राइबल नथ रॉ और बोहो फील देती है। मोटी मेटल और यूनिक शेप इसे उन ब्राइड्स की पसंद बनाती है, जो ट्रेडिशन से हटकर कुछ पहनना चाहती है।

ये भी पढ़ें

Indian Bridal Trends 2025: हल्दी में फ्लोरल तो कॉकटेल में सनडाउनर वाइब, ये हैं 2025 के टॉप ब्राइडल ट्रेंड्स
लाइफस्टाइल
Indian Bridal Trends 2025

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

14 Dec 2025 03:17 pm

Hindi News / Lifestyle News / Bridal Nath Design: लहंगा चुन लिया पर नथ में हैं कंफ्यूज? दुल्हनों के लिए ये 6 डिजाइन्स हैं ‘मस्ट वॉच’

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

आंखों की थकान दूर करेंगे ये 4 सिंपल मसाज पॉइंट्स

Daily eye care routine, Yoga acupressure for eyes, Digital eye strain solution, Healthy eyes lifestyle tips,
स्वास्थ्य

काला छुआरा या पीला छुआरा – सेहत के लिए कौन है ज्यादा फायदेमंद?

Healthy dry fruits list, Dates benefits in Hindi, Kala chhuara ya peela chhuara,
लाइफस्टाइल

किडनी के लिए हेल्दी आदत बन सकता है आंवले का जूस

Kidney health tips in Hindi, Amla juice for kidney stone, Natural remedies for kidney, Healthy kidney drink,
लाइफस्टाइल

दुलकर सलमान का दिल जीतने वाली मलयाली डिश, 2–3 पीस एक साथ खा जाते हैं

Dulquer Salmaan Favourite Dish,dqsalmaan south actor,
लाइफस्टाइल

लिवर हेल्थ के लिए कितनी चॉकलेट है सही?

chocolate for Liver Health, Dark Chocolate Benefits for Liver, Fatty Liver Diet,
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.