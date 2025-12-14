Bridal Nath Design: लहंगा चुन लिया पर नथ में हैं कंफ्यूज? दुल्हनों के लिए ये 6 डिजाइन्स हैं ‘मस्ट वॉच’

Bridal Nath Design: शादी के दिन दुल्हन का लुक सिर्फ लहंगे और मेकअप से ही पूरा नहीं होता। आज की ब्राइड हर उस डिटेल पर ध्यान दे रही है, जो उसे अलग बनाती है। इसी वजह से नथ फिर से ट्रेंड में आ गई है, लेकिन कुछ नए अंदाज़ में। अब नथ सिर्फ परंपरा तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि यह मॉडर्न ब्राइड्स की स्टाइल स्टेटमेंट बन चुकी है।