Bridal Nath Design: लहंगा चुन लिया पर नथ में हैं कंफ्यूज? दुल्हनों के लिए ये 6 डिजाइन्स हैं ‘मस्ट वॉच’

bridal nath design/ फोटो सोर्स- gemini@AI
Bridal Nath Design: शादी के दिन दुल्हन का लुक सिर्फ लहंगे और मेकअप से ही पूरा नहीं होता। आज की ब्राइड हर उस डिटेल पर ध्यान दे रही है, जो उसे अलग बनाती है। इसी वजह से नथ फिर से ट्रेंड में आ गई है, लेकिन कुछ नए अंदाज़ में। अब नथ सिर्फ परंपरा तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि यह मॉडर्न ब्राइड्स की स्टाइल स्टेटमेंट बन चुकी है।
राजपूताना नथ बड़ी, गोल और चेन वाली होती है। यह हेवी लहंगे और वेडिंग फंक्शंस के लिए परफेक्ट मानी जाती है। जो ब्राइड्स रॉयल लुक चाहती हैं, उनके लिए यह नथ सबसे बेस्ट चॉइस है।
पेशवाई नथ मराठा विरासत से जुड़ी हुई है। मोती और गोल्ड टोन की ये नथें ट्रेडिशनल होने के साथ-साथ बेहद क्लासी लगती है।
पहाड़ी नथ थोड़ी भारी होती है और इसे पहनने के बाद चेहरे का साइड लुक कमाल का लगता है। यह चेहरे को नेचुरल फ्रेम देती है और इंटीमेट या डे-टाइम वेडिंग में खास चार्म जोड़ती है।
डायमंड नथ आज की ग्लैम ब्राइड्स की पहली पसंद बन रही है। रिसेप्शन और कॉकटेल फंक्शंस में यह नथ लुक को सटल लेकिन बेहद स्टाइलिश बना देती है।
मुक्कुथी नथ महाराष्ट्र की पारंपरिक पहचान है। यह छोटी, क्लोज-फिट और बेहद एलिगेंट होती है। आज की मॉडर्न ब्राइड्स इसे साड़ी और लाइट लहंगे के साथ कैरी कर रही हैं, जिससे लुक और भी ज्यादा ग्रेसफुल लगता है।
ट्राइबल नथ रॉ और बोहो फील देती है। मोटी मेटल और यूनिक शेप इसे उन ब्राइड्स की पसंद बनाती है, जो ट्रेडिशन से हटकर कुछ पहनना चाहती है।
बड़ी खबरेंView All
लाइफस्टाइल
ट्रेंडिंग
स्वास्थ्य