Bridal Jewellery Trends: ट्रेडिशनल नहीं, अब इंस्टा-वर्थी ब्राइडल ज्वेलरी का दौर है, जानिए मॉडर्न ब्राइड्स क्या पहन रही हैं?

Bridal Jewellery Trends: 2025-26 की दुल्हनें अब सिर्फ ट्रेडिशनल ज्वेलरी तक ही सीमित नहीं रही है। उनका लुक अब एक स्टेटमेंट लुक बन रहा है। ईयर लोब चेन से लेकर बेज्वेल्ड मेंहदी तक, हर ट्रेंड दुल्हन को एक ऐसा मॉडर्न और रॉयल टच देता है जो अच्छी कैमरा फोटोज के साथ इंस्टा-वर्थी भी होता है। नई ब्राइड्स अब ऐसे पीसेज चुन रही हैं जो हल्के हो, स्टाइलिश भी हो और शादी के हर मोमेंट को एक नया और ट्रेंडी लुक दें। यह सीजन बताता है कि ज्वेलरी सिर्फ पहनने की चीज नहीं होती, बल्कि आपकी पर्सनैलिटी की को भी नयापन देती है।