Bridal Jewellery Trends: ट्रेडिशनल नहीं, अब इंस्टा-वर्थी ब्राइडल ज्वेलरी का दौर है, जानिए मॉडर्न ब्राइड्स क्या पहन रही हैं?

Bridal jewellery trend designs and ideas
Bridal Jewellery Trends: 2025-26 की दुल्हनें अब सिर्फ ट्रेडिशनल ज्वेलरी तक ही सीमित नहीं रही है। उनका लुक अब एक स्टेटमेंट लुक बन रहा है। ईयर लोब चेन से लेकर बेज्वेल्ड मेंहदी तक, हर ट्रेंड दुल्हन को एक ऐसा मॉडर्न और रॉयल टच देता है जो अच्छी कैमरा फोटोज के साथ इंस्टा-वर्थी भी होता है। नई ब्राइड्स अब ऐसे पीसेज चुन रही हैं जो हल्के हो, स्टाइलिश भी हो और शादी के हर मोमेंट को एक नया और ट्रेंडी लुक दें। यह सीजन बताता है कि ज्वेलरी सिर्फ पहनने की चीज नहीं होती, बल्कि आपकी पर्सनैलिटी की को भी नयापन देती है।
दुल्हनों में अब हल्की, स्लिम चेन वाली ईयरिंग स्टाइल ट्रेंड में चल रही है। ये कान के लोब से ऊपर तक जुड़ती है, जिससे चेहरा ज्यादा शार्प व एलिगेंट दिखता है। भारी झुमकों की जगह अब ये यह मॉडर्न और ट्रेडिशनल का मिक्स पसंद किया जा रहा है।
इसमें मेहंदी की जगह ब्राइड्स को छोटे-छोटे पर्ल, स्टोन्स और ग्लिटर जोड़कर डिजाइन को ज्वेल जैसा फिनिश दिया जाता है। यह हाथों को ब्राइडल ज्वेलरी जैसा चमकदार बनाता है।
फोटोशूट और शादी के फंक्शन में दुल्हनें स्टाइलिश शेड्स के साथ स्टेटमेंट रिंग्स पहन रही हैं। यह ब्राइडल लुक को मॉडर्न, फन और इंस्टाग्राम फ्रेंडली टच देता है।
बालों को सजाने के लिए अब सिर्फ जूड़ा या गजरा नहीं पहना जाता। उसकी जगह ब्राइड्स मेटल हार्नेस, चेन और मोतियों वाले हेयर एक्सेसरीज पहन रही है। यह पूरे हेयरस्टाइल को रॉयल और आकर्षक लुक देता है।
भारी हथफूल की जगह अब पतली ब्रास चेन वाले मिनिमल हथफूल पसंद किए जा रहे हैं। यह लुक को ग्रेसफुल, मॉडर्न और हैंडी बनाते हैं। दुल्हनें मेहंदी और हल्दी में भी आसानी से कैरी कर सकती है।
