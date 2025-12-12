12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

लाइफस्टाइल

Erotic Food For Romance: एरोटिक फूड बना कपल्स का नया फेवरेट, जानिए क्या है इसका रोमांस से कनेक्शन!

Erotic Food For Romance: एरोटिक फूड क्या है और क्यों बना कपल्स का नया फेवरेट? जानें रोमांस बढ़ाने वाले ये 6 खास फूड्स और इसके पीछे का साइंस।

भारत

image

Priyanka

Dec 12, 2025

Erotic foods for romance Foods to spark romance 2025

रोमांस के लिए फूड | फोटो सोर्स: AI Gemini

Erotic Food For Romance: क्या आपने कभी सोचा है कि खाने का इस्तेमाल सिर्फ स्वाद और सेहत बढ़ाने के लिए ही नहीं, बल्कि कपल्स के बीच प्यार और रोमांस बढ़ाने के लिए भी किया जा सकता है? जी हां… आजकल का जो नया ट्रेंड है वो एरोटिक फूड (Erotic Foods) का है। ये लोगों की पसंद इसलिए नहीं है कि ये महंगे मिलते हैं। इन्हें इसलिए पसंद किया जा रहा है, क्योंकि ये कपल्स के बीच रोमांस बढ़ाने में मदद करते हैं। तो आइए पढ़ते हैं ये काम की बात-

एरोटिक फूड है क्या ?

एरोटिक फूड (Erotic Foods) ऐसे खाने की चीजें हैं जिससे शरीर के अंदर रोमांटिक इमोशंस बढ़ सकते हैं। पबमेड सेंट्रल (PubMed Central) की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि इसमें कुछ ऐसे पोषक तत्व (Nutrient) होते हैं, जो शरीर के खास हार्मोन्स जैसे कि टेस्टोस्टेरोन (Testosterone), डोपामाइन (Dopamine), ऑक्सीटोसिन (Oxytocin) और एंडोर्फिन (Endorphins) को एक्टिव कर देते हैं, जिससे प्यार और रोमांस में हेल्प मिलती है।

क्यों बना ये नया ट्रेंड?

आजकल सोशल मीडिया पर खास रोमांटिक डाइनिंग (Romantic Dining) और कपल गोल्स (Couple Goals) की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। अपने स्पेशल डेट (Special date) पर लोग अब सिर्फ बाहर खाना खाने नहीं जाते, बल्कि ऐसे खाने की चीजें चुनते हैं जो उनके रिश्ते में प्यार और खुशी का बढ़ा सकें। इसके अलावा, हेल्थ और वेलनेस के बढ़ती जागरूकता (Awareness) ने भी इस ट्रेंड को बूस्ट दिया है।

ये हैं कुछ एरोटिक फूड्स

डार्क चॉकलेट
स्ट्रॉबेरी
शहद
केसर
बादाम
एवोकाडो

डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

लाइफस्टाइल

स्वास्थ्य

