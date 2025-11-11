Patrika LogoSwitch to English

धर्मेंद्र

Chocolate Vs Biscuit: टेस्ट में मीठा, लेकिन हेल्थ में कड़वा! जानिए कौन है ज्यादा खराब

Chocolate Vs Biscuit: अगर आपको भी चॉकलेट खाना बहुत पसंद है, तो जरा सोचिए स्वाद में मीठा होने के बावजूद, चॉकलेट और बिस्किट में से सेहत के लिए कौन बेहतर है? आइए जानते हैं किसका सेवन फायदेमंद है और किससे करना चाहिए परहेज।

भारत

image

MEGHA ROY

Nov 11, 2025

side effects of eating biscuits,harmful effects of chocolate on body,everyday snacking side effects

Biscuits Vs Chocolate which is unhealthier|फोटो सोर्स – Freepik

Chocolate Vs Biscuit: मीठा खाने के शौकीन लोग अक्सर स्नैक टाइम में चॉकलेट या बिस्किट में से किसी एक को चुनते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन दोनों में से आपकी सेहत के लिए कौन ज्यादा नुकसानदायक है? दोनों ही स्वाद में लाजवाब हैं, मगर इनमें मौजूद ज्यादा शुगर, फैट और प्रिजर्वेटिव्स सेहत पर बुरा असर डाल सकते हैं। आइए जानते हैं एक्सपर्ट्स की राय आखिर चॉकलेट या बिस्किट, इनमें से कौन है हेल्थ के लिए ज्यादा खराब।

क्या बिस्किट सच में सेहत के लिए खराब हैं?

अब बात करते हैं बिस्किट की, जो चाय के साथ लगभग हर घर में खाए जाते हैं। Times of India की रिपोर्ट के मुताबिक, बाजार में मिलने वाले बिस्किट रिफाइंड आटे, अधिक चीनी, और ट्रांसफैट से बने होते हैं। ये पेट भरते हैं, लेकिन पोषण नहीं देते।इनमें फाइबर, विटामिन और मिनरल्स की भारी कमी होती है। साथ ही, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी ज्यादा होता है, जिससे ब्लड शुगर तेजी से बढ़ता है और थोड़ी ही देर में दोबारा भूख लगने लगती है।

क्या चॉकलेट वाकई खतरनाक है?

हर चॉकलेट नुकसानदायक नहीं होती। इसका असर इस बात पर निर्भर करता है कि आप कौन सी चॉकलेट खाते हैं।
Medical News Today के मुताबिक, डार्क चॉकलेट में मौजूद फ्लैवोनॉल्स दिल की सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं और सीमित मात्रा में इसका सेवन ब्लड प्रेशर नियंत्रित रखने में मदद करता है।हालांकि, मिल्क और व्हाइट चॉकलेट में शुगर और फैट की मात्रा ज्यादा होती है, जो मोटापा और डायबिटीज जैसी समस्याएं बढ़ा सकती हैं। इसलिए चॉकलेट का स्वाद लें, लेकिन सीमित मात्रा में।

कौन है ज्यादा नुकसानदायक?

अगर तुलना की जाए तो सामान्य रूप से बिस्किट चॉकलेट की तुलना में ज्यादा हानिकारक माने जाते हैं।कारण साफ है बिस्किट में रिफाइंड आटा, ट्रांसफैट और प्रिजर्वेटिव्स की मात्रा अधिक होती है।वहीं, सीमित मात्रा में ली गई डार्क चॉकलेट से शरीर को एंटीऑक्सिडेंट्स मिलते हैं जो हृदय और दिमाग दोनों के लिए लाभकारी हो सकते हैं।

Oats Vs Dalia: ओट्स और दलिया दोनों हैं हेल्दी, लेकिन वजन घटाने के लिए कौन है नंबर वन?
लाइफस्टाइल
Dalia, Oats, Healthy breakfast, Weight loss breakfast,

Updated on:

11 Nov 2025 12:47 pm

Published on:

11 Nov 2025 11:59 am

Hindi News / Health / Chocolate Vs Biscuit: टेस्ट में मीठा, लेकिन हेल्थ में कड़वा! जानिए कौन है ज्यादा खराब

Delhi Blast Live Updates: अमित शाह के आवास पर चल रही बड़ी बैठक, चीफ जस्टिस बोले- हमें उम्मीद है कि…

राष्ट्रीय

स्वास्थ्य

लाइफस्टाइल

Orange Vs Kiwi Vs Lemon: संतरा, कीवी, नींबू तीनों में विटामिन सी भरपूर, पर इनमें से किसमें है सबसे अधिक Vitamin C

vitamin C benefits for skin immunity boosting fruits, kiwi vitamin C content,
लाइफस्टाइल

Coffee Healthy For Heart: दिल की सेहत के लिए फायदेमंद कॉफी! नई स्टडी में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

coffee for heart health, coffee and heart disease, coffee reduces heart risk,
स्वास्थ्य

Dharmendra Health Updates: लंबे समय से इस बीमारी से जूझ रहे हैं धर्मेंद्र, जानिए इसके शुरुआती लक्षण और सावधानियां

Dharmendra Health Updates,Dharmendra health news, Dharmendra 89,
स्वास्थ्य

Prem Chopra Health: इस बीमारी से बॉलीवुड एक्टर प्रेम चोपड़ा की तबीयत बिगड़ी, मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती

Prem Chopra Health
स्वास्थ्य

डेंगू से लेकर आंख की सर्जरी तक: अब सांस लेने में तकलीफ, जानें कैसी है Dharmendra की तबीयत?

Dharmendra Deol Health Update
स्वास्थ्य
