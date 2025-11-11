Chocolate Vs Biscuit: टेस्ट में मीठा, लेकिन हेल्थ में कड़वा! जानिए कौन है ज्यादा खराब

हर चॉकलेट नुकसानदायक नहीं होती। इसका असर इस बात पर निर्भर करता है कि आप कौन सी चॉकलेट खाते हैं।

Medical News Today के मुताबिक, डार्क चॉकलेट में मौजूद फ्लैवोनॉल्स दिल की सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं और सीमित मात्रा में इसका सेवन ब्लड प्रेशर नियंत्रित रखने में मदद करता है।हालांकि, मिल्क और व्हाइट चॉकलेट में शुगर और फैट की मात्रा ज्यादा होती है, जो मोटापा और डायबिटीज जैसी समस्याएं बढ़ा सकती हैं। इसलिए चॉकलेट का स्वाद लें, लेकिन सीमित मात्रा में।