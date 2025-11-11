Chocolate Vs Biscuit: टेस्ट में मीठा, लेकिन हेल्थ में कड़वा! जानिए कौन है ज्यादा खराब

Biscuits Vs Chocolate which is unhealthier|फोटो सोर्स – Freepik
Chocolate Vs Biscuit: मीठा खाने के शौकीन लोग अक्सर स्नैक टाइम में चॉकलेट या बिस्किट में से किसी एक को चुनते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन दोनों में से आपकी सेहत के लिए कौन ज्यादा नुकसानदायक है? दोनों ही स्वाद में लाजवाब हैं, मगर इनमें मौजूद ज्यादा शुगर, फैट और प्रिजर्वेटिव्स सेहत पर बुरा असर डाल सकते हैं। आइए जानते हैं एक्सपर्ट्स की राय आखिर चॉकलेट या बिस्किट, इनमें से कौन है हेल्थ के लिए ज्यादा खराब।
अब बात करते हैं बिस्किट की, जो चाय के साथ लगभग हर घर में खाए जाते हैं। Times of India की रिपोर्ट के मुताबिक, बाजार में मिलने वाले बिस्किट रिफाइंड आटे, अधिक चीनी, और ट्रांसफैट से बने होते हैं। ये पेट भरते हैं, लेकिन पोषण नहीं देते।इनमें फाइबर, विटामिन और मिनरल्स की भारी कमी होती है। साथ ही, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी ज्यादा होता है, जिससे ब्लड शुगर तेजी से बढ़ता है और थोड़ी ही देर में दोबारा भूख लगने लगती है।
हर चॉकलेट नुकसानदायक नहीं होती। इसका असर इस बात पर निर्भर करता है कि आप कौन सी चॉकलेट खाते हैं।
Medical News Today के मुताबिक, डार्क चॉकलेट में मौजूद फ्लैवोनॉल्स दिल की सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं और सीमित मात्रा में इसका सेवन ब्लड प्रेशर नियंत्रित रखने में मदद करता है।हालांकि, मिल्क और व्हाइट चॉकलेट में शुगर और फैट की मात्रा ज्यादा होती है, जो मोटापा और डायबिटीज जैसी समस्याएं बढ़ा सकती हैं। इसलिए चॉकलेट का स्वाद लें, लेकिन सीमित मात्रा में।
अगर तुलना की जाए तो सामान्य रूप से बिस्किट चॉकलेट की तुलना में ज्यादा हानिकारक माने जाते हैं।कारण साफ है बिस्किट में रिफाइंड आटा, ट्रांसफैट और प्रिजर्वेटिव्स की मात्रा अधिक होती है।वहीं, सीमित मात्रा में ली गई डार्क चॉकलेट से शरीर को एंटीऑक्सिडेंट्स मिलते हैं जो हृदय और दिमाग दोनों के लिए लाभकारी हो सकते हैं।
