Winter Vomiting: सर्दियों में बार-बार उल्टी! कहीं ये खतरनाक बग तो नहीं? डॉक्टर से जानें इसका कारण और बचाव

Winter Vomiting: सर्दी का मौसम शुरू होते ही कोई एक नहीं बल्कि बहुत सारी बीमारियां अपना रूप दिखने लगती है। सर्दी में होने वाली काफी बीमारियां तो ऐसी है जो दिखने में तो छोटी सी दिखती है लेकिन वास्तव में वो आने वाले बहुत बड़े खतरे का संकेत होती है। सर्दियों में ठण्ड के कारण शरीर की आंतरिक और बाहरी दोनों तरह की बीमारियां बढ़ जाती है। ऐसी की एक बीमारी है सर्दियों में उल्टी होना। ज्यादातर लोगों का मानना होता है की ठण्ड लगने के कारण उल्टियां हो रहीं है। उनकी ये बात सही है क्योंकि उन्होंने सिर्फ लक्षण देखे कारण नहीं। और जब सब ही उनको पता होगा तो डॉक्टर का काम क्या ही रह जायेगा।