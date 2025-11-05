Patrika LogoSwitch to English

Dark Chocolate In Winter: सर्दी-जुकाम से बचाती है डार्क चॉकलेट, जानिए सर्दियों में इसको खाने के सेहतमंद फायदे

Dark Chocolate In Winter: जैसे डार्क चॉकलेट सिर्फ मिठाई नहीं है, बल्कि इसमें मौजूद प्राकृतिक तत्व शरीर को कई तरह से फायदा पहुंचाते हैं। चलिए जानते हैं कि सर्दियों में इसे खाने के फयदे ।

2 min read
भारत

image

MEGHA ROY

Nov 05, 2025

Health benefits of chocolate in winter|फोटो सोर्स – Freepik

Dark Chocolate In Winter: सर्दियों का मौसम अपने साथ न सिर्फ ठंडक और ताजगी लाता है, बल्कि सर्दी-जुकाम, खांसी और थकान जैसी परेशानियां भी लेकर आता है। ऐसे में अगर कोई चीज स्वादिष्ट भी हो और शरीर को मजबूत भी बनाए, तो भला इससे बेहतर क्या हो सकता है? जैसे डार्क चॉकलेट सिर्फ मिठाई नहीं है, बल्कि इसमें मौजूद प्राकृतिक तत्व शरीर को कई तरह से फायदा पहुंचाते हैं। चलिए जानते हैं कि सर्दियों में इसे खाने से आपके शरीर को कौन-कौन से लाभ मिलते हैं।

सर्दी-जुकाम से करती है बचाव

सर्दियों में ठंडी हवाओं के चलते हमारी इम्यूनिटी कमजोर पड़ जाती है, जिससे हम जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं। डार्क चॉकलेट में पाया जाने वाला थिओब्रोमाइन (Theobromine) गले की सूजन और खांसी को कम करता है। यह एक ऐसा यौगिक है जो हमारे श्वसन तंत्र को आराम देता है और संक्रमण से बचाव में मदद करता है। इसके अलावा इसमें मौजूद फ्लेवोनॉइड्स शरीर में सूजन कम करते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाते हैं।

दिल रखती है हेल्दी

सर्दियों में ठंड के कारण कई लोगों को ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल की समस्या बढ़ जाती है। डार्क चॉकलेट में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स हृदय को स्वस्थ रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। यह खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) को कम करती है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल (HDL) को बढ़ाने में मदद करती है। इसके नियमित सेवन से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, जिससे हृदय पर अनावश्यक दबाव नहीं पड़ता।

मूड बनाती है खुशहाल

सर्दियों में दिन छोटे होने और धूप कम मिलने के कारण कई लोगों को थकान या उदासी महसूस होती है। डार्क चॉकलेट में मौजूद सेरोटोनिन और एंडोर्फिन दिमाग को “फील गुड” सिग्नल देते हैं। यह तनाव को कम करते हैं और मूड को बेहतर बनाते हैं। यानी एक छोटा टुकड़ा डार्क चॉकलेट आपका दिन खुशनुमा बना सकता है।

त्वचा को देती है प्राकृतिक नमी

ठंडी हवाएँ हमारी त्वचा को रूखा और बेजान बना देती हैं। डार्क चॉकलेट में पाए जाने वाले फ्लेवोनॉल्स त्वचा में रक्त संचार बढ़ाते हैं और उसकी नमी बनाए रखते हैं। इसके नियमित सेवन से स्किन अंदर से हेल्दी और ग्लोइंग दिखती है। कुछ ब्यूटी एक्सपर्ट्स तो इसे ‘विंटर स्किन सुपरफूड’ भी कहते हैं।

दिमाग की शक्ति बढ़ाती है

सर्दियों में ठंड के कारण हमारा ध्यान और एकाग्रता कम हो सकती है। डार्क चॉकलेट में मौजूद मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स मस्तिष्क की कार्यक्षमता को बढ़ाते हैं। यह स्मरणशक्ति सुधारने और मानसिक थकान कम करने में मदद करते हैं।

कैसे और कितनी खानी चाहिए?

डार्क चॉकलेट का सेवन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए। रोजाना 20 से 30 ग्राम (लगभग दो छोटे टुकड़े) पर्याप्त हैं। कोशिश करें कि 70% या उससे अधिक कोको वाली डार्क चॉकलेट चुनें, क्योंकि इसमें शुगर कम और पोषक तत्व अधिक होते हैं।

