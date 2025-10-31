Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Dark Chocolate सिर्फ खाने के लिए नहीं, यह आपकी स्किन को ग्लोइंग और हेल्दी भी बना सकती है

Dark Chocolate For Glowing Skin: अगर आपको भी चॉकलेट खाना पसंद है, तो ये जानकर आपको खुशी होगी कि आपकी स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग बनाए रखने में डार्क चॉकलेट भी मददगार साबित हो सकती है। आइए जानते हैं कैसे।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Oct 31, 2025

Dark Chocolate For Glowing Skin,Dark Chocolate , Dark Chocolate for skin,

Dark chocolate for healthy skin|फोटो सोर्स – Freepik

Dark Chocolate For Glowing Skin: चॉकलेट का नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि डार्क चॉकलेट सिर्फ स्वाद के लिए ही नहीं, बल्कि स्किन के लिए भी फायदेमंद होती है? इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स और मिनरल्स त्वचा को अंदर से पोषण देते हैं और उसे नैचुरल ग्लो करता हैं। तो जानिए डार्क चॉकलेट आपके ब्यूटी केयर रूटीन में एक मीठा लेकिन असरदार बदलाव साबित हो सकती है।

एंटीऑक्सिडेंट से भरपूर

डार्क चॉकलेट में फ्लेवोनॉयड्स और एंटीऑक्सिडेंट्स की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जो फ्री रेडिकल्स से आपकी स्किन को बचाते हैं। इससे स्किन की एजिंग प्रोसेस स्लो होती है और झुर्रियां देर से आती हैं।

स्किन को अंदर से हाइड्रेट करती है

अगर आपकी स्किन ड्राई रहती है, तो डार्क चॉकलेट आपके लिए नेचुरल मॉइस्चराइजर का काम कर सकती है। इसके रिच कोको बटर कंटेंट से स्किन की नमी बनी रहती है और आपको मिलता है नेचुरल ग्लो।

सूरज की किरणों से सुरक्षा

डार्क चॉकलेट का नियमित सेवन आपकी स्किन को यूवी रेज के नुकसान से बचा सकता है। इसमें मौजूद फ्लेवोनॉल्स स्किन की रेज़िस्टेंस बढ़ाते हैं, जिससे टैनिंग और सनबर्न कम होते हैं।

ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाकर नेचुरल ग्लो देती है

डार्क चॉकलेट ब्लड फ्लो को बेहतर करती है, जिससे आपकी स्किन को जरूरी ऑक्सीजन और पोषक तत्व मिलते हैं। इसका नतीजा होता है एक हेल्दी, इनर ग्लोइंग स्किन।

स्ट्रेस कम कर देती है

स्ट्रेस आपकी स्किन की सबसे बड़ी दुश्मन है। लेकिन डार्क चॉकलेट सेरोटोनिन और एंडोर्फिन लेवल बढ़ाती है, जिससे मूड बेहतर होता है और स्किन पर स्ट्रेस के निशान कम दिखाई देते हैं।

कैसे शामिल करें अपनी दिनचर्या में

  • हर दिन एक छोटा टुकड़ा (20–30 ग्राम) डार्क चॉकलेट खाएं।
  • 70% या उससे अधिक कोको कंटेंट वाली चॉकलेट चुनें।
  • स्किन केयर में डार्क चॉकलेट फेस मास्क भी ट्राय कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें

Kareena Kapoor Beauty Secrets: करीना कपूर करती हैं ऐसा, गीले पेपर से पाएं ग्लोइंग स्किन, जानिए कैसे
ब्यूटी टिप्स
Kareena kapoor skin care, Kareena kapoor beauty tips,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

31 Oct 2025 11:39 am

Hindi News / Lifestyle News / Dark Chocolate सिर्फ खाने के लिए नहीं, यह आपकी स्किन को ग्लोइंग और हेल्दी भी बना सकती है

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Aishwarya Rai Bachchan Beauty Tips: Old Is Gold है ऐश्वर्या राय का ये 2 पुराना Beauty Secret, ग्लोइंग फेस के लिए जानिए आज भी है कारगर

Aishwarya Rai Bachchan Beauty Tips, Aishwarya Rai Bachchan , Aishwarya Rai Bachchan photo,
ब्यूटी टिप्स

Chef Sanjeev Kapoor: ना एक्सरसाइज, ना सख्त डाइट, फिर भी संजीव कपूर दिखते हैं इतने फिट, जानिए उनका फिटनेस मंत्र

Chef Sanjeev Kapoor Fitness Mantra,Sanjeev Kapoor fitness secrets,Sanjeev Kapoor diet plan,
लाइफस्टाइल

Top 10 Coldest Places in India: भारत के 10 सबसे ठंडे शहर, जहां हर सांस के साथ महसूस होती है बर्फ की ठिठुरन

List Of Top Ten Coldest Places In India, coldest places in India,
लाइफस्टाइल

Halloween 2025: हैलोवीन की वायरल तस्वीरें देखिए, ऑनलाइन दुनिया में यूजर्स ऐसे कर रहे सेलिब्रेट

Halloween 2025 Celebration, Halloween Viral Photos 2025, Halloween Social Media Trends,
लाइफस्टाइल

Premanand Maharaj : इन 48 मिनटों में भोजन जहर समान, प्रेमानंद महाराज ने बताया खाना खाने का सही समय

Premanand Maharaj
धर्म
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.