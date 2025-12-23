9 करोड़ की घड़ी पहने दिखे बादशाह, दुनिया के सिर्फ 10 अमीरों के पास है ये, जानिए Barbie Rolex की खासियत

द इंडियन होरोलॉजी के मुताबिक, ये करोड़ों रुपए की घड़ी 18 कैरेट पीले सोने से बनी है। यह क्रोनोग्राफ घड़ी अपने चटख गुलाबी रंग और कीमती रत्नों के लिए जानी जाती है। इसमें बारीकी से ट्रेपेज-कट गुलाबी नीलम जड़े हुए हैं। साथ ही डायल पर भी नीलम लगे हुए हैं। यही वजह है कि घड़ी की कीमत करीब 09 करोड़ रुपए है।