Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बॉलीवुड

Badshah Injured: रैपर बादशाह के चेहरे का हुआ बुरा हाल, एक आंख पर बंधी सफेद पट्टी, दूसरी में सूजन

Badshah Injured: फेमस रैपर और सिंगर बादशाह का एक पोस्ट देखकर फैंस काफी परेशान हो गए हैं। वह उनकी सेहत के बारे में पूछ रहे हैं और उनका इतना बुरा हाल कैसे हुआ ये भी सवाल कर रहे हैं।

मुंबई

Priyanka Dagar

Sep 24, 2025

Badshah Injured His face is badly damaged
बादशाह की इंस्टाग्राम से ली गई तस्वीर

Badshah Injured: मनोरंजन इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले रैपर और सिंगर बादशाह को लेकर बड़ी खबर आ रही है। उन्होंने एक पोस्ट किया है, जिसमें उनकी 2 फोटोज दिखाई दे रही है, उसी से लोग काफी डर गए हैं और सोशल मीडिया पर अपने फेवरेट सिंगर से उनका हालचाल पूछ रहे हैं।

बादशाह के चेहरे पर लगी चोट (Badshah Injured)

रैपर बादशाह ने जो पोस्ट शेयर किया है, उसमें उनकी दो तस्वीर दिख रही है, एक में उनका पूरा चेहरा सूजा हुआ नजर आ रहा है, वहीं दूसरी फोटो में एक आंख पर सफेद रंग की पट्टी बंधी हुई है। इन तस्वीरों के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, "अवतार जी का मुक्का हिट करता है जैसे...'#badsofbollywood #kokaina।

ये भी पढ़ें

Claudia Cardinale Dies: फेमस एक्ट्रेस का 87 साल की उम्र में निधन, इंडस्ट्री में शोक की लहर
हॉलीवुड
Actress Claudia Cardinale Dies

बादशाह की चोट को लेकर नहीं आई ऑफिशियली जानकारी

बादशाह के इस पोस्ट से उनके फैंस के दिल की धड़कन बढ़ गई है। एक फैन ने कमेंट करते हुए लिखा, "ये क्या हो गया अभी तो आप शिकागो में परफॉर्म कर रहे थे।" दूसरे ने लिखा, "ऊं नम: शिवाय बड़े भाई जल्द ठीक हो जाओ।" तीसरे ने लिखा, "अरे बादशाह भाई बता तो दो कि हुआ क्या है?" एक और फैन ने लिखा, "बादशाह भाई अपना ख्याल रखना।"

'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में है बादशाह का अहम रोल (Badshah In bads of bollywood)

दरअसल, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की पहली निर्देशित सीरीज 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में कई फिल्मी सितारों ने अभिनय किया है। सलमान खान, आमिर खान और तो और निर्देशक राजामौली ने भी इस सीरीज में छोटा सा रोल निभाया है। वहीं इस सीरीज में बादशाह का भी एक रोल है, जिसमें वह मनोज पाहवा (अवतार) से भिड़ जाते हैं। मनोज और बादशाह के बीच अनबन होती है। शायद बादशाह का यह पोस्ट सीरीज 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के किसी सीन का हिस्सा हो सकता है।

'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में बादशाह का रोल और आर्यन खान (Photo Source- X)

जल्द आने वाला है बादशाह का नया गाना (Badshah New Song)

'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' सीरीज का निर्देशन आर्यन खान ने किया है। यह उनका पहला निर्देशन है। इस सीरीज के अभी तक कुल सात एपिसोड रिलीज किए जा चुके हैं। 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' एक्शन कॉमेडी ड्रामा सीरीज है। वहीं, बता दें कि इन फोटोज को शेयर करने से पहले बादशाह ने अपने नए गाने KOKAINA के भी कुछ क्लिप शेयर किए थे। जिसे उनके फैंस ने खूब पसंद किया है। अब कहा ये भी जा रहा है कि कहीं बादशाह की फोटो शेयर करने महज उनके गाने के लिए तो नहीं हैं, क्योंकि अभी तक कोई और आधिकारिक तौर पर चोट लगने की जानकारी नहीं मिली है।  

ये भी पढ़ें

वो फेमस एक्ट्रेस जिसे मिलते थे खून से लिखे लेटर, बताया घर के बाहर घूमता था अनजान शख्स
बॉलीवुड
Amrita Rao big reveal

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Updated on:

24 Sept 2025 11:49 am

Published on:

24 Sept 2025 11:41 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Badshah Injured: रैपर बादशाह के चेहरे का हुआ बुरा हाल, एक आंख पर बंधी सफेद पट्टी, दूसरी में सूजन

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.