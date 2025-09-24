Badshah Injured: रैपर बादशाह के चेहरे का हुआ बुरा हाल, एक आंख पर बंधी सफेद पट्टी, दूसरी में सूजन

Badshah Injured: मनोरंजन इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले रैपर और सिंगर बादशाह को लेकर बड़ी खबर आ रही है। उन्होंने एक पोस्ट किया है, जिसमें उनकी 2 फोटोज दिखाई दे रही है, उसी से लोग काफी डर गए हैं और सोशल मीडिया पर अपने फेवरेट सिंगर से उनका हालचाल पूछ रहे हैं।
रैपर बादशाह ने जो पोस्ट शेयर किया है, उसमें उनकी दो तस्वीर दिख रही है, एक में उनका पूरा चेहरा सूजा हुआ नजर आ रहा है, वहीं दूसरी फोटो में एक आंख पर सफेद रंग की पट्टी बंधी हुई है। इन तस्वीरों के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, "अवतार जी का मुक्का हिट करता है जैसे...'#badsofbollywood #kokaina।
बादशाह के इस पोस्ट से उनके फैंस के दिल की धड़कन बढ़ गई है। एक फैन ने कमेंट करते हुए लिखा, "ये क्या हो गया अभी तो आप शिकागो में परफॉर्म कर रहे थे।" दूसरे ने लिखा, "ऊं नम: शिवाय बड़े भाई जल्द ठीक हो जाओ।" तीसरे ने लिखा, "अरे बादशाह भाई बता तो दो कि हुआ क्या है?" एक और फैन ने लिखा, "बादशाह भाई अपना ख्याल रखना।"
दरअसल, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की पहली निर्देशित सीरीज 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में कई फिल्मी सितारों ने अभिनय किया है। सलमान खान, आमिर खान और तो और निर्देशक राजामौली ने भी इस सीरीज में छोटा सा रोल निभाया है। वहीं इस सीरीज में बादशाह का भी एक रोल है, जिसमें वह मनोज पाहवा (अवतार) से भिड़ जाते हैं। मनोज और बादशाह के बीच अनबन होती है। शायद बादशाह का यह पोस्ट सीरीज 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के किसी सीन का हिस्सा हो सकता है।
'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' सीरीज का निर्देशन आर्यन खान ने किया है। यह उनका पहला निर्देशन है। इस सीरीज के अभी तक कुल सात एपिसोड रिलीज किए जा चुके हैं। 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' एक्शन कॉमेडी ड्रामा सीरीज है। वहीं, बता दें कि इन फोटोज को शेयर करने से पहले बादशाह ने अपने नए गाने KOKAINA के भी कुछ क्लिप शेयर किए थे। जिसे उनके फैंस ने खूब पसंद किया है। अब कहा ये भी जा रहा है कि कहीं बादशाह की फोटो शेयर करने महज उनके गाने के लिए तो नहीं हैं, क्योंकि अभी तक कोई और आधिकारिक तौर पर चोट लगने की जानकारी नहीं मिली है।