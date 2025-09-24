Badshah Injured: रैपर बादशाह के चेहरे का हुआ बुरा हाल, एक आंख पर बंधी सफेद पट्टी, दूसरी में सूजन

'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' सीरीज का निर्देशन आर्यन खान ने किया है। यह उनका पहला निर्देशन है। इस सीरीज के अभी तक कुल सात एपिसोड रिलीज किए जा चुके हैं। 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' एक्शन कॉमेडी ड्रामा सीरीज है। वहीं, बता दें कि इन फोटोज को शेयर करने से पहले बादशाह ने अपने नए गाने KOKAINA के भी कुछ क्लिप शेयर किए थे। जिसे उनके फैंस ने खूब पसंद किया है। अब कहा ये भी जा रहा है कि कहीं बादशाह की फोटो शेयर करने महज उनके गाने के लिए तो नहीं हैं, क्योंकि अभी तक कोई और आधिकारिक तौर पर चोट लगने की जानकारी नहीं मिली है।

