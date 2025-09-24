वो फेमस एक्ट्रेस जिसे मिलते थे खून से लिखे लेटर, बताया घर के बाहर घूमता था अनजान शख्स

एक्ट्रेस अमृता राव ने वैसे तो कई सुपरहिट फिल्में इंडस्ट्री को दी, लेकिन उनकी फिल्म 'विवाह' ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। इसी फिल्म से अमृता रातों-रात स्टार बन गई थीं। ये फिल्म साल 2006 में रिलीज हुई थी। इसमें एक सिंपल सी रहने वाली लड़की का किरदार अमृता ने निभाया था, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया था। उसके बाद उनकी जिंदगी पर क्या असर हुआ, खुद रणवीर अलाहबादिया के पॉडकास्ट में अमृता ने बताया है। उन्होंने कहा, 'विवाह' फिल्म के बाद मुझे एनआरआई लड़कों के परिवार के साथ शादी के प्रस्ताव आने लगे थे। कुछ लोग तो अपनी बिल्लियों और कुत्तों के साथ भी अपनी फोटो भेजते और कहते कि मुझसे शादी कर लो। सिर्फ एक-दो नहीं, बल्कि ऐसे कई प्रस्ताव आते थे।"