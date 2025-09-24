वो फेमस एक्ट्रेस जिसे मिलते थे खून से लिखे लेटर, बताया घर के बाहर घूमता था अनजान शख्स

Bollywood Actress Amrita Rao: फिल्म इंडस्ट्री की एक ऐसी एक्ट्रेस जिन्होंने कई सुपरस्टार्स के साथ काम किया, लेकिन शादी एक रेडियो जॉकी से की। उनकी बहन ने भी टीवी इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने की कोशिश की, पर वह अपनी बड़ी बहन की तरह कामयाब नहीं हो पाईं। हम जिस एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं वह कोई और नहीं बल्कि अमृता राव है। वहीं अमृता राव जिनकी जोड़ी शाहिद कपूर के साथ फिल्म विवाह और इश्क विश्क प्यार व्यार में खूब पसंद की गई थी। जी हां! अमृता राव को ही लोग शादी के प्रपोजल भेजा करते थे और ये सब क्यों हो रहा था आइये जानते हैं...
एक्ट्रेस अमृता राव ने वैसे तो कई सुपरहिट फिल्में इंडस्ट्री को दी, लेकिन उनकी फिल्म 'विवाह' ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। इसी फिल्म से अमृता रातों-रात स्टार बन गई थीं। ये फिल्म साल 2006 में रिलीज हुई थी। इसमें एक सिंपल सी रहने वाली लड़की का किरदार अमृता ने निभाया था, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया था। उसके बाद उनकी जिंदगी पर क्या असर हुआ, खुद रणवीर अलाहबादिया के पॉडकास्ट में अमृता ने बताया है। उन्होंने कहा, 'विवाह' फिल्म के बाद मुझे एनआरआई लड़कों के परिवार के साथ शादी के प्रस्ताव आने लगे थे। कुछ लोग तो अपनी बिल्लियों और कुत्तों के साथ भी अपनी फोटो भेजते और कहते कि मुझसे शादी कर लो। सिर्फ एक-दो नहीं, बल्कि ऐसे कई प्रस्ताव आते थे।"
अमृता ने आगे कहा, "ये बात उस समय ज्यादा गंभीर हो गई जब मुझे एक लेटर मिला मैंने देखा तो वह खून से लिखा हुआ था और ऐसा एक नहीं कई बार हुआ और यह काफी डरावना था। इसके अलावा, एक अनजान शख्स मेरे घर के बाहर टेलीफोन बूथ पर घूमता रहता था, उसे मेरे माता-पिता ने वहां से हटाया था।"
अमृता ने अपनी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा, "मैं अपने पति आरजे अनमोल से तब मिली जब मैं अपनी जिंदगी के एक मुश्किल दौर से गुजर रही थी। इतनी सुपरहिट फिल्में और दर्शकों का प्यार मिलने के बावजूद मैं फंसी हुई थी। मुझे वैसी फिल्में नहीं मिल रही थीं, जैसी मैं करना चाहती थी।"
अमृता ने बताया कि मुझे कई बड़े ऑफर मिल रहे थे, लेकिन कुछ शर्तें ऐसी थीं, जो मुझे पसंद नहीं आ रही थीं। जैसे कि किसिंग सीन, जो मैं नहीं करना चाहती थीं। इसके अलावा, मैं ग्लैमर पार्टियों, अवॉर्ड शोज और मीडिया अपीयरेंस में भी ज्यादा नहीं जाती थीं और एक समय ऐसा आया कि मैं हर चीज से परेशान हो गई थी। तब अनमोल मेरी जिंदगी में आए और मेरी जिंदगी बदल गई।" बता दें, अमृता राव और आरजे अनमोल ने 7 साल की डेटिंग के बाद 2016 में शादी की थी। 2020 में उनका एक बेटा हुआ, जिसका नाम उन्होंने वीर रखा है और हाल ही में आई फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' में अमृता राव ने भी अहम भूमिका निभाई है।