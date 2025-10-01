बादशाह ने खरीदी 12.75 करोड़ की Rolls-Royce Cullinan, इंस्टा पोस्ट में दिखाया शानदार लुक, देखें वीडियो

Badshah Rolls-Royce Cullinan (Image: Badshah/Instagram)
Badshah Rolls-Royce Cullinan: पॉपुलर रैपर और म्यूजिक प्रोड्यूसर बादशाह ने अपनी कार कलेक्शन में एक और लग्जरी SUV शामिल कर ली है। उन्होंने 12.75 करोड़ रुपये की कीमत वाली Rolls-Royce Cullinan II खरीदी है। इस नई खरीद के साथ बादशाह उन सेलिब्रिटीज की लिस्ट में शामिल हो गए हैं जिनके पास Cullinan है। शाहरुख खान, अल्लू अर्जुन और भूषण कुमार जैसे बॉलीवुड अभिनेताओं के पास भी ये लग्जरी कार है।
बादशाह ने अपनी नई SUV का एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है। वीडियो में वह अपनी कस्टम नाम टैग पर लगी स्टिकर हटा रहे हैं। उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'Zen Wale Ladke' जो उनके करियर की शुरुआत में पहली कार की याद दिलाता है। फैंस और फॉलोअर्स ने वीडियो पर दिल और हंसी वाले इमोजी के साथ प्रतिक्रिया दी और उन्हें बधाई दी है।
नई Cullinan II में 6.7-लीटर V12 ट्विन-टर्बो इंजन ह जो 563 hp की पावर और 850 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें Signature Rolls-Royce ग्रिल, प्रीमियम इंटीरियर्स, स्पेशियस केबिन, एडवांस्ड इनफोटेनमेंट सिस्टम और कई कस्टमाइजेशन ऑप्शन उपलब्ध हैं। इसके अलावा, इसमें हाई-एंड सेफ्टी फीचर्स, एडवांस ड्राइविंग असिस्टेंस, ऑल-व्हील ड्राइव और पॉवरफुल सस्पेंशन भी शामिल हैं जो राइड को बेहद स्मूद और आरामदायक बनाते हैं।
बॉलीवुड और म्यूजिक इंडस्ट्री के फेमस रैपर और सिंगर बादशाह को लग्जरी और महंगी कारों का बेहद शौक है। उनके गैराज में कई शानदार और हाई-एंड कारें मौजूद हैं।
इससे पहले बादशाह के पास Rolls-Royce Wraith थी। अब उनके कलेक्शन में Rolls-Royce Cullinan II भी शामिल हो गई है। इसके अलावा उनके पास और भी कई लग्जरी कारें हैं, जिनमें शामिल हैं।
इन सभी कारों से साफ है कि बादशाह को सिर्फ लग्जरी गाड़ियों का ही शौक नहीं, बल्कि हर तरह की प्रीमियम और पावरफुल कारों में दिलचस्पी है। उनका कार कलेक्शन उनके लग्जरी लाइफ स्टाइल को भी दिखाता है।
