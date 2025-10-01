बादशाह ने खरीदी 12.75 करोड़ की Rolls-Royce Cullinan, इंस्टा पोस्ट में दिखाया शानदार लुक, देखें वीडियो

Badshah Rolls-Royce Cullinan: पॉपुलर रैपर और म्यूजिक प्रोड्यूसर बादशाह ने अपनी कार कलेक्शन में एक और लग्जरी SUV शामिल कर ली है। उन्होंने 12.75 करोड़ रुपये की कीमत वाली Rolls-Royce Cullinan II खरीदी है। इस नई खरीद के साथ बादशाह उन सेलिब्रिटीज की लिस्ट में शामिल हो गए हैं जिनके पास Cullinan है। शाहरुख खान, अल्लू अर्जुन और भूषण कुमार जैसे बॉलीवुड अभिनेताओं के पास भी ये लग्जरी कार है।