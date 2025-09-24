Patrika LogoSwitch to English

3 करोड़ की Range Rover में चलती हैं Malaika Arora, जानिए इस लग्जरी कार के कंफर्ट, सेफ्टी और इंजन फीचर्स

Malaika Arora Range Rover Car: जानें इस 3 करोड़ की लग्जरी SUV के इंजन, माइलेज, कंफर्ट और एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स के बारे में।

भारत

Rahul Yadav

Sep 24, 2025

Malaika Arora Range Rover
Malaika Arora Range Rover (Image: Instabollywood)

Malaika Arora Range Rover: बॉलीवुड की फैशन आइकन मलाइका अरोड़ा ने हाल ही में Range Rover Autobiography लग्जरी कार खरीदी है। इस लग्जरी एसयूसी की कीमत करीब 3 करोड़ रुपये है। यह SUV सिर्फ लग्जरी और स्टाइल का प्रतीक नहीं है बल्कि इसमें एडवांस्ड कंफर्ट, सेफ्टी, पावर और माइलेज फीचर्स शामिल हैं जो इसे भारतीय सड़कों पर चलने के लिहाज से भी सुरक्षित और आरामदायक बनाते हैं।

चलिए जानते हैं Range Rover Autobiography के कंफर्ट, सेफ्टी और गाड़ी से जुड़ी अन्य डिटेल्स के बारे में।

Range Rover Autobiography का इंजन और परफॉर्मेंस

Range Rover Autobiography में कई पावरट्रेन ऑप्शन मिलते हैं जिनमें 3.0-लीटर P400 Ingenium टर्बोचार्ज्ड I6 MHEV पेट्रोल इंजन भी शामिल है। यह इंजन 394 hp की पावर और 550 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। ट्रांसमिशन के लिए इसमें 8-स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स है जो सभी पहियों तक पावर भेजता है। यह SUV सिर्फ 5.9 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है।

शहर में यह SUV लगभग 8-9 किमी/लीटर और हाइवे पर 13-14 किमी/लीटर तक का माइलेज देने में सक्षम है।

हाई-पावर SUV होते हुए भी यह एडवांस्ड फ्यूल मैनेजमेंट सिस्टम के कारण माइलेज को बेहतर बनाती है।

Range Rover का इंजन और सस्पेंशन सेटअप लंबी ड्राइव में भी आराम और स्टेबलिटी सुनिश्चित करता है। इसके Terrain Response System की मदद से यह गाड़ी ऑफ-रोड और असमान रास्तों पर भी आसानी से चल सकती है।

शानदार कंफर्ट फीचर्स

Range Rover Autobiography में लग्जरी और आराम का पूरा ख्याल रखा गया है। इसमें लेदर सीट्स, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर और पासेंजर सीट्स, हीटेड और वेंटिलेटेड सीट्स शामिल हैं। लंबी ड्राइव के दौरान सीट मसाज फीचर भी उपलब्ध है जो थकान को कम करता है।

केबिन में फोर-जोन क्लाइमेट कंट्रोल और एयर प्यूरीफिकेशन सिस्टम है। गर्मियों और धूल भरे वातावरण में भी यह आरामदायक माहौल बनाए रखता है।

इसके अलावा, बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, प्रीमियम Meridian साउंड सिस्टम और वायरलेस चार्जिंग जैसे फीचर्स इसे हाई-टेक और कंफर्टेबल बनाते हैं। रियर सीट एंटरटेनमेंट और पैनोरमिक सनरूफ भी लंबे सफर को मजेदार बनाते हैं।

एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स

Range Rover Autobiography में जबरदस्त सेफ्टी फीचर्स देखने को मिलते हैं।

360° कैमरा सिस्टम: कार के चारों ओर की पूरी विजुअल जानकारी देता है जिससे पार्किंग और ट्रैफिक में ड्राइविंग आसान हो जाती है।

अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल और लेन कीप असिस्ट: यह फीचर ट्रैफिक के अनुसार गति और दिशा को कंट्रोल करता है जिससे लंबी ड्राइव और हाईवे ड्राइविंग सुरक्षित होती है।

8 एयरबैग्स और 3D सेंसिंग: ये फीचर्स यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। 3D सेंसिंग तकनीक सड़क पर किसी भी आकस्मिक टक्कर या खतरे की स्थिति को तुरंत पहचान लेती है।

टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम: टायर प्रेशर कम होने पर ड्राइवर को चेतावनी देता है जिससे टायर फटने जैसी घटनाओं से बचा जा सकता है।

ड्राइवर कंडीशन मॉनिटर: ड्राइवर की थकान या ध्यान भटकने पर अलर्ट देता है जिससे दुर्घटनाओं की संभावना कम होती है।

क्यों है खास?

Malaika Arora की Range Rover Autobiography न केवल एक स्टाइल स्टेटमेंट है बल्कि यह कंफर्ट, पावर, माइलेज और सुरक्षा का पूरा पैकेज भी है। यह SUV लंबी ड्राइव, शहर की ट्रैफिक और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए उपयुक्त है।

Published on:

24 Sept 2025 05:06 pm

Hindi News / Automobile / 3 करोड़ की Range Rover में चलती हैं Malaika Arora, जानिए इस लग्जरी कार के कंफर्ट, सेफ्टी और इंजन फीचर्स

