3 करोड़ की Range Rover में चलती हैं Malaika Arora, जानिए इस लग्जरी कार के कंफर्ट, सेफ्टी और इंजन फीचर्स

Malaika Arora Range Rover: बॉलीवुड की फैशन आइकन मलाइका अरोड़ा ने हाल ही में Range Rover Autobiography लग्जरी कार खरीदी है। इस लग्जरी एसयूसी की कीमत करीब 3 करोड़ रुपये है। यह SUV सिर्फ लग्जरी और स्टाइल का प्रतीक नहीं है बल्कि इसमें एडवांस्ड कंफर्ट, सेफ्टी, पावर और माइलेज फीचर्स शामिल हैं जो इसे भारतीय सड़कों पर चलने के लिहाज से भी सुरक्षित और आरामदायक बनाते हैं।