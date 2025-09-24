Patrika LogoSwitch to English

ऑटोमोबाइल

नई बाइक लेने का प्लान है? देखें 70000 से कम कीमत में मिलने वाली 5 शानदार मोटरसाइकिलें, माइलेज भी जबरदस्त

Best Bikes Under 70000: अगर आप भी एक नई बाइक खरीदने की योजना बना रहे हैं और बजट 70000 रुपये के आसपास है तो हम आपको 5 ऑप्शन के बारे में बताने वाले हैं जो शानदार माइलेज के साथ आती हैं।

भारत

Rahul Yadav

Sep 24, 2025

Best Bikes Under 70000
Best Bikes Under 70000 (Image: TVS Motor and Others Brand Official Website)

Best Bikes Under 70000: अगर आप कम बजट में एक भरोसेमंद और स्टाइलिश बाइक खरीदने की सोच रहे हैं तो मार्केट में कई शानदार ऑप्शन मौजूद हैं। 70000 रुपये से कम कीमत में आपको ऐसी बाइक मिल जाएंगी जो न सिर्फ दमदार माइलेज देती हैं बल्कि रोजमर्रा के इस्तेमाल और लंबी दूरी की राइड के लिए भी बेहतरीन साबित होती हैं।

यहां हम आपके लिए 5 ऐसी पॉपुलर मोटरसाइकिलों की लिस्ट लेकर आए हैं जिनकी शुरुआती कीमत 55000 रुपये से शुरू होती है।

TVS Sport

55,100 रुपये की शुरुआती कीमत वाली टीवीएस स्पोर्ट कम बजट में एक शानदार विकल्प है। इसमें 109.7cc इंजन मिलता है जो 8.08 bhp पावर और 8.7 Nm टॉर्क देता है। 70 किमी/लीटर की माइलेज और LED DRLs जैसे फीचर्स इसे यूथ के बीच खास बनाते हैं।

Honda Shine 100

63,191रुपये की शुरुआती कीमत वाली होंडा शाइन 100 98.98cc इंजन के साथ आती है। यह 7.38 PS पावर और 8.05 Nm टॉर्क जनरेट करती है। eSP टेक्नोलॉजी और CBS फीचर इसे और भी सुरक्षित बनाते हैं। यह बाइक रोजाना ऑफिस जाने या शहर में घूमने के लिए परफेक्ट है।

Bajaj Platina 100

65,407 रुपये की शुरुआती कीमत पर मिलने वाली बजाज प्लेटिना 100 70 किमी/लीटर तक का माइलेज देने के लिए जानी जाती है। 102cc इंजन के साथ आने वाली इस बाइक में LED DRLs और कम्फर्टेक टेक्नोलॉजी जैसे फीचर्स हैं। यह लंबी दूरी की यात्रा करने वालों के लिए बढ़िया विकल्प है।

TVS Radeon

66,300 रुपये की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध टीवीएस रेडियॉन 109.7cc इंजन और लगभग 65 किमी/लीटर माइलेज के साथ आती है। LED DRLs, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इकोथ्रस्ट FI टेक्नोलॉजी जैसी खूबियां इसे स्टाइलिश और मॉडर्न बनाती हैं।

Bajaj Platina 110

69,284 रुपये की शुरुआती कीमत वाली बजाज प्लेटिना 110 उन लोगों के लिए है जो पावर और माइलेज दोनों चाहते हैं। इसमें 115cc इंजन है, जो 8.4 bhp पावर और 9.81 Nm टॉर्क देता है। इसमें नाइट्रोक्स सस्पेंशन और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे फीचर्स भी शामिल हैं।

अगर आपका बजट 70,000 रुपये से कम है तो टीवीएस स्पोर्ट और होंडा शाइन 100 किफायती और भरोसेमंद विकल्प हो सकते हैं। वहीं, लंबी दूरी और माइलेज को प्राथमिकता देने वालों के लिए बजाज प्लेटिना सीरीज शानदार चुनाव है। स्टाइल और मॉडर्न फीचर्स चाहने वाले टीवीएस रेडियॉन को चुन सकते हैं।

बाइक मॉडलइंजन (cc)पावर/टॉर्कमाइलेज (किमी/लीटर)शुरुआती कीमत (₹)
TVS Sport109.7 cc8.08 bhp/8.7 Nm7055,100
Honda Shine 10098.98 cc7.38 PS/8.05 Nm55-6063,191
Bajaj Platina 100102 cc7.9 PS/8.3 Nm7065,407
TVS Radeon109.7 cc8.08 bhp/8.7 Nm6566,300
Bajaj Platina 110115 cc8.4 bhp/9.81 Nm6569,284

Updated on:

24 Sept 2025 03:41 pm

Published on:

24 Sept 2025 03:39 pm

Hindi News / Automobile / नई बाइक लेने का प्लान है? देखें 70000 से कम कीमत में मिलने वाली 5 शानदार मोटरसाइकिलें, माइलेज भी जबरदस्त

