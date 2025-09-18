GST घटने के बाद सस्ती हो गईं ये 5 स्कूटी, जानें आपके लिए कौन-सी रहेगी बेस्ट?

Top 5 Scooty Under 80000 After GST Cut in India: भारत में दोपहिया वाहनों की सबसे ज्यादा मांग स्कूटरों की होती है क्योंकि ये हल्के, किफायती और रोजाना इस्तेमाल के लिए सुविधाजनक माने जाते हैं। हाल ही में पेट्रोल स्कूटरों पर GST 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इस बदलाव का सीधा असर स्कूटरों की कीमत पर पड़ा है और अब कई पॉपुलर मॉडल सस्ते हो गए हैं। अगर आप नया स्कूटर खरीदने की सोच रहे हैं तो यहां पांच बजट-फ्रेंडली विकल्प दिए जा रहे हैं।