GST घटने के बाद सस्ती हो गईं ये 5 स्कूटी, जानें आपके लिए कौन-सी रहेगी बेस्ट?

Top 5 Scooty Under 80000 After GST Cut in India: भारत में दोपहिया वाहनों की सबसे ज्यादा मांग स्कूटरों की होती है क्योंकि ये हल्के, किफायती और रोजाना इस्तेमाल के लिए सुविधाजनक माने जाते हैं। हाल ही में पेट्रोल स्कूटरों पर GST 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इस बदलाव का सीधा असर स्कूटरों की कीमत पर पड़ा है और अब कई पॉपुलर मॉडल सस्ते हो गए हैं। अगर आप नया स्कूटर खरीदने की सोच रहे हैं तो यहां पांच बजट-फ्रेंडली विकल्प दिए जा रहे हैं।
होंडा एक्टिवा भारतीय बाजार में सबसे ज्यादा बिकने वाला स्कूटर है। इसकी पुरानी कीमत 81,045 रुपये थी जो GST घटने के बाद अब लगभग 73,171 रुपये हो गई है। 109.51cc इंजन और 7.79 PS पावर वाला यह स्कूटर 50 से 55 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज देने में सक्षम है। इसमें स्मूथ स्टार्ट-स्टॉप सिस्टम और बड़ा अंडरसीट स्टोरेज भी मिलता है जो इसे फैमिली स्कूटर के रूप में और भी खास बनाता है।
सुजुकी एक्सेस 125 युवाओं के बीच स्पोर्टी डिजाइन और अच्छे पिकअप के कारण लोकप्रिय है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत पहले 84,300 रुपये थी, जो अब घटकर करीब 75,800 रुपये हो गई है। 124cc इंजन के साथ यह स्कूटर 45 से 50 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देता है। इसमें ब्लूटूथ कनेक्टेड मीटर, LED हेडलाइट और बड़ा स्टोरेज स्पेस भी मिलता है, जो इसे डेली यूज और स्टाइल दोनों के लिए परफेक्ट बनाता है।
टीवीएस जुपिटर 110 रोजाना के सफर के लिए आरामदायक और भरोसेमंद विकल्प है। पहले इसकी कीमत 77,000 रुपये थी लेकिन GST कटौती के बाद यह करीब 70,000 रुपये में उपलब्ध होगा। 113.3cc इंजन से लैस यह स्कूटर 50 से 55 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देने का दावा करता है। स्मूद राइड और बेहतर सस्पेंशन इसकी खासियत है।
हीरो डेस्टिनी 125 को खासतौर पर माइलेज और टेक्नोलॉजी के लिए पसंद किया जाता है। इसकी पुरानी कीमत 80,450 रुपये थी, जो अब घटकर करीब 72,500 रुपये हो गई है। यह स्कूटर 125cc इंजन और i3S टेक्नोलॉजी से लैस है जो इसे फ्यूल-एफिशिएंट बनाती है। कंपनी का दावा है कि यह 55 से 59 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज दे सकता है।
होंडा डियो 110 अपने स्टाइलिश लुक की वजह से युवाओं में काफी लोकप्रिय है। इसकी कीमत पहले 75,000 रुपये थी, जो अब घटकर लगभग 67,843 रुपये हो गई है। 109.51cc इंजन और 7.76 PS पावर वाला यह स्कूटर 48 से 55 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देने में सक्षम है। हल्का वजन और आकर्षक डिजाइन इसे कॉलेज जाने वाले छात्रों के लिए खास विकल्प बनाता है।
ये पांचों मॉडल 70,000 रुपये से 75,000 रुपये की रेंज में आते हैं और 110cc से 125cc सेगमेंट में बेहतर माइलेज और कम मेंटेनेंस का वादा करते हैं। अगर आप डेली रनिंग के लिए किफायती और भरोसेमंद स्कूटर की तलाश में हैं तो इनमें से कोई भी मॉडल आपके लिए सही विकल्प हो सकता है।
|स्कूटर मॉडल
|पुरानी एक्स-शोरूम कीमत (₹)
|नई एक्स-शोरूम कीमत (₹)
|इंजन
|माइलेज (kmpl)
|होंडा एक्टिवा 6G
|81,045
|73,171
|109.51cc, 7.79 PS
|50-55
|सुजुकी एक्सेस 125
|84,300
|75,800
|124cc, 8.7 PS
|45-50
|टीवीएस जुपिटर 110
|77,000
|70,000
|113.3cc, 7.91 PS
|50-55
|हीरो डेस्टिनी 125
|80,450
|72,500
|125cc, 9 bhp
|55-59
|होंडा डियो 110
|75,000
|67,843
|109.51cc, 7.76 PS
|48-55