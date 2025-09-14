GST घटने के बाद इतनी सस्ती हुईं बाइक और स्कूटी, देखें Hero, Honda, TVS, Yamaha और अन्य कंपनियों की 50 से ज्यादा गाड़ियों पर बचत

सरकार द्वारा GST में किए गए बदलाव का असर अब रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकल्स पर भी दिखाई देगा। 350cc तक की बाइक्स पर GST घटने के कारण कीमतें पहले से कम होंगी जबकि 450cc और 650cc सेगमेंट की बाइक्स की कीमतें बढ़ सकती हैं। हालांकि, कौन सी बाइक पर कितनी कीमत घटेगी या बढ़ेगी, इसकी सटीक जानकारी आधिकारिक डेटा जारी होने के बाद ही मिल पाएगी। फिलहाल, अनुमानित कीमतों की कटौती और बढ़ोतरी को नीचे दिए गए टेबल में देखा जा सकता है।