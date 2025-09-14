Patrika LogoSwitch to English

ऑटोमोबाइल

GST घटने के बाद इतनी सस्ती हुईं बाइक और स्कूटी, देखें Hero, Honda, TVS, Yamaha और अन्य कंपनियों की 50 से ज्यादा गाड़ियों पर बचत

GST on Bikes: हाल ही में भारत सरकार ने GST में बदलाव किया है। 22 सितंबर 2025 से लागू कर दिया जाएगा। Hero, Honda, TVS, Yamaha और अन्य कंपनियों की 50 से ज्यादा बाइक इस कटौती से सस्ती हो जाएंगी, देखें किस गाड़ी पर कितनी बचत होगी?

भारत

Rahul Yadav

Sep 14, 2025

GST on Bikes
GST on Bikes: 22 सितंबर से सस्ती होंगी ये 50 से ज्यादा बाइक और स्कूटी (Image: Patrika.com)

GST on Bikes: हाल ही में भारत सरकार ने नया GST रिफार्म किया है। जिसका प्रभाव भारत में हर सक्टर पर देखने को मिला है। इस कटौती के बाद बाइक और कारों पर लगने वाली GST दरों को 28% से घटाकर 18% कर दिया गया हैं। हालांकि, लग्जरी सेगमेंट की कार व बाइक पर यह दर बढ़कर 40% हो गई है। जिससे लग्जरी गाड़ियां महंगी भी होंगी।

GST से जुड़ी डिटेल के लिए आप यहां क्लिक करके खबर पढ़ सकते हैं। इस आर्टिकल में हम आपको Hero, Honda, TVS, Yamaha और अन्य कंपनियों की 50 से ज्यादा मोटरसाइकिलों पर होने वाली बचत के बारे में बताएंगे। ये नई GST दरें 22 सितंबर 2025 से लागू हो जाएंगी, ऐसे में अगर आप भी एक नई बाइक लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है।

चलिए जानते हैं किस कंपनी की, कौन सी बाइक कितनी सस्ती होगी।

Honda Bikes After GST: कितनी सस्ती होंगी होंडा बाइक और स्कूटी?

मॉडलजीएसटी से घटी कीमत
Honda Activa 1107,874 रुपये तक
Honda Dio 1107,157 रुपये तक
Honda Activa 1258,259 रुपये तक
Honda Dio 1258,042 रुपये तक
Honda Shine 1005,672 रुपये तक
Honda Shine 100 DX6,256 रुपये तक
Honda Livo 1107,165 रुपये तक
Honda Shine 1257,443 रुपये तक
Honda SP 1258,447 रुपये तक
Honda CB125 Hornet9,229 रुपये तक
Honda Unicorn9,948 रुपये तक
Honda SP 16010,635 रुपये तक
Honda Hornet 2.013,026 रुपये तक
Honda NX20013,978 रुपये तक
Honda CB350 H’ness18,598 रुपये तक
Honda CB350RS18,857 रुपये तक
Honda CB35018,887 रुपये तक

Yamaha Bikes After GST: कितनी सस्ती होंगी यामाहा बाइक और स्कूटी?

मॉडलपुरानी कीमतनई कीमतबचत
Yamaha R15M2.12 लाख रुपये1.94 लाख रुपये17,581 रुपये
Yamaha MT-151.80 लाख रुपये1.66 लाख रुपये14,000 रुपये
Yamaha FZ-S Fi Hybrid1.45 लाख रुपये1.33 लाख रुपये12,000 रुपये
Yamaha FZ-X Hybrid1.50 लाख रुपये1.38 लाख रुपये12,000 रुपये
Yamaha Aerox 155 Version S1.54 लाख रुपये1.41 लाख रुपये12,753 रुपये
Yamaha RayZR93,760 रुपये86,001 रुपये7,759 रुपये
Yamaha Fascino1.03 लाख रुपये94,281 रुपये8,719 रुपये
नोट: दी गई कीमतें दिल्ली, एक्स-शोरूम हैं।

Hero Bikes After GST: कितनी सस्ती होंगी हीरो की बाइक और स्कूटी?

मॉडलअधिकतम GST लाभ
Hero Destini 1257,197 रुपये तक
Hero Glamour X7,813 रुपये तक
Hero HF Deluxe5,805 रुपये तक
Hero Karizma 21015,743 रुपये तक
Hero Passion+6,500 रुपये तक
Hero Pleasure+6,417 रुपये तक
Hero Splendor+6,820 रुपये तक
Hero Super Splendor XTEC7,254 रुपये तक
Hero Xoom 1106,597 रुपये तक
Hero Xoom 1257,291 रुपये तक
Hero Xoom 16011,602 रुपये तक
Hero Xpulse 21014,516 रुपये तक
Hero Xtreme 125R8,010 रुपये तक
Hero Xtreme 160R 4V10,985 रुपये तक
Hero Xtreme 250R14,055 रुपये तक

Jawa Bikes After GST: कितनी सस्ती होंगी जावा की बाइक?

बाइक मॉडलपुरानी कीमतनई कीमत
Jawa 421,72,942 रुपये1,59,431 रुपये
Jawa 3501,98,950 रुपये1,83,407 रुपये
Jawa 42 Bobber2,09,500 रुपये1,93,133 रुपये
Jawa 42 Dual Tone2,10,142 रुपये1,93,725 रुपये
Jawa Perak2,16,705 रुपये1,99,775 रुपये
नोट: दी गई कीमतें दिल्ली, एक्स-शोरूम हैं।

Royal Enfieled Bikes After GST: कितनी सस्ती होंगी रॉयल एनफील्ड की बाइक?

सरकार द्वारा GST में किए गए बदलाव का असर अब रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकल्स पर भी दिखाई देगा। 350cc तक की बाइक्स पर GST घटने के कारण कीमतें पहले से कम होंगी जबकि 450cc और 650cc सेगमेंट की बाइक्स की कीमतें बढ़ सकती हैं। हालांकि, कौन सी बाइक पर कितनी कीमत घटेगी या बढ़ेगी, इसकी सटीक जानकारी आधिकारिक डेटा जारी होने के बाद ही मिल पाएगी। फिलहाल, अनुमानित कीमतों की कटौती और बढ़ोतरी को नीचे दिए गए टेबल में देखा जा सकता है।

बाइक मॉडलइंजन क्षमतामौजूदा कीमतनई अनुमानित कीमतकीमत में बदलावस्थिति
Royal Enfield Hunter 350349cc1,49,900 रुपये1,34,910 रुपये-14,990 रुपयेसस्ती
Royal Enfield Classic 350349cc1,93,000 रुपये1,73,000 रुपये-20,000 रुपयेसस्ती
Royal Enfield Meteor 350349cc2,05,191 रुपये1,85,191 रुपये-20,000 रुपयेसस्ती
Royal Enfield Bullet 350349cc1,73,000 रुपये1,57,000 रुपये-17,000 रुपयेसस्ती
Royal Enfield Goan Classic 350349cc2,35,000 रुपये2,11,500 रुपये-23,500 रुपयेसस्ती
Royal Enfield Himalayan 450452cc2,85,000 रुपये3,10,650 रुपये+25,650 रुपयेमहंगी
Royal Enfield Guerrilla 450452cc2,39,000 रुपये2,60,500 रुपये+21,510 रुपयेमहंगी
Royal Enfield Scram 440443cc2,08,000 रुपये2,26,700 रुपये+18,720 रुपयेमहंगी
Royal Enfield Super Meteor 650648cc3,72,000 रुपये4,05,480 रुपये+33,480 रुपयेमहंगी
Royal Enfield Shotgun 650648cc3,67,000 रुपये4,00,030 रुपये+33,030 रुपयेमहंगी
Royal Enfield Interceptor 650648cc3,09,551 रुपये3,37,400 रुपये+27,859 रुपयेमहंगी
Royal Enfield Classic 650648cc3,36,610 रुपये3,66,904 रुपये+30,294 रुपयेमहंगी
Royal Enfield Bear 650648cc3,46,000 रुपये3,77,100 रुपये+31,100 रुपयेमहंगी

14 Sept 2025 12:34 pm

