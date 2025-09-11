Two Wheeler Sales August 2025: हीरो को पछाड़ ये कंपनी बनी नंबर 1, जानें टू-व्हीलर मार्केट का नया किंग कौन?

Two Wheeler Sales August 2025: अगस्त 2025 में भारतीय दो-पहिया बाजार में जबरदस्त हलचल देखने को मिली है। त्योहारों की शुरुआत और ग्रामीण इलाकों में बढ़ी मांग ने कंपनियों की बिक्री को नई रफ्तार दी है। कुल रिटेल सेल 13,73,675 यूनिट्स रही है जो पिछले साल अगस्त 2024 की 13,44,380 यूनिट्स और जुलाई 2025 की 13,55,504 यूनिट्स से बेहतर है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि दुनिया के सबसे बड़ी बाइक निर्माता कंपनी हीरो मोटोकॉर्प की बिक्री में गिरवाट देखने को मिली है। इसी के साथ कंपनी फिर से दूसरा स्थान हासिल कर पाई है। चलिए जानते हैं अगस्त में रिटेल सेल्स के मामले में कौन सी कंपनी किस पोजीशन पर काबिज हुई है।