Two Wheeler Sales August 2025: हीरो को पछाड़ ये कंपनी बनी नंबर 1, जानें टू-व्हीलर मार्केट का नया किंग कौन?

Two Wheeler Sales August 2025: अगस्त 2025 में भारतीय दो-पहिया बाजार में जबरदस्त हलचल देखने को मिली है। त्योहारों की शुरुआत और ग्रामीण इलाकों में बढ़ी मांग ने कंपनियों की बिक्री को नई रफ्तार दी है। कुल रिटेल सेल 13,73,675 यूनिट्स रही है जो पिछले साल अगस्त 2024 की 13,44,380 यूनिट्स और जुलाई 2025 की 13,55,504 यूनिट्स से बेहतर है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि दुनिया के सबसे बड़ी बाइक निर्माता कंपनी हीरो मोटोकॉर्प की बिक्री में गिरवाट देखने को मिली है। इसी के साथ कंपनी फिर से दूसरा स्थान हासिल कर पाई है। चलिए जानते हैं अगस्त में रिटेल सेल्स के मामले में कौन सी कंपनी किस पोजीशन पर काबिज हुई है।
होंडा: लगातार दूसरे महीने नंबर-1 पर रही है। अगस्त 2025 में इसने 3,54,531 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की जो पिछले महीने से भी बेहतर है।
हीरो मोटोकॉर्प: दूसरे नंबर पर रही है जिसकी बिक्री 3,41,865 यूनिट्स रही है। हालांकि यह पिछले साल के मुकाबले कम है।
TVS मोटर ने शानदार प्रदर्शन किया और 2,71,522 यूनिट्स की बिक्री हासिल की है। इसका मार्केट शेयर अब 19.77% तक पहुंच गया है।
बजाज ऑटो: Bajaj Auto की बिक्री पिछली अवधि की तुलना में कम रही, केवल 1,29,138 यूनिट्स की बिक्री करने में सफल रही है।
सुजुकी: Suzuki ने दमदार ग्रोथ दिखाई है। अगस्त में 90,800 यूनिट्स की बिक्री हुई और मार्केट शेयर 6.61% तक बढ़ गया है।
रॉयल एनफील्ड: Royal Enfield ने लगातार अच्छा प्रदर्शन जारी रखा और 71,630 यूनिट्स की बिक्री की है जो पिछले साल से लगभग 15,000 यूनिट ज्यादा है।
यामाहा: Yamaha की बिक्री मामूली बढ़ी और 53,504 यूनिट्स रही है जो पिछले साल की 52,214 यूनिट्स से थोड़ी ज्यादा है।
|कंपनी
|बिक्री (यूनिट्स)
|खास बातें
|होंडा (Honda)
|3,54,531
|लगातार दूसरे महीने नंबर 1
|हीरो मोटोकॉर्प (Hero MotoCorp)
|3,41,865
|पिछले साल की तुलना में गिरावट
|TVS मोटर
|2,71,522
|मार्केट शेयर 19.77% तक पहुंचा
|बजाज ऑटो (Bajaj Auto)
|1,29,138
|जुलाई और पिछले साल से कम
|सुजुकी (Suzuki)
|90,800
|मार्केट शेयर बढ़कर 6.61%
|रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield)
|71,630
|15,000 यूनिट ज्यादा (पिछले साल से)
|यामाहा (Yamaha)
|53,504
|मामूली बढ़त (52,214 से)
ओला इलेक्ट्रिक: Ola Electric की बिक्री में भारी गिरावट देखी गई है। अगस्त 2024 में 27,623 यूनिट्स की तुलना में अब केवल 18,972 यूनिट्स की बिक्री हुई ह। इसका मार्केट शेयर 1.38% रह गया है।
एथर एनर्जी: Ather Energy की बिक्री ओला के करीब पहुंच गई है। अगस्त 2025 में एथर ने 17,871 यूनिट्स की बिक्री की है जो पिछले साल की 11,046 यूनिट्स से ज्यादा है।
ग्रीव्स इलेक्ट्रिक : Greaves Electric - Ampere ने भी बढ़त दिखाई है और 4,498 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की, जबकि पिछले साल यह संख्या 2,824 थी।
वेस्पा: Vespa की बिक्री घटकर केवल 2,634 यूनिट्स रह गई है।
इसके अलावा, क्लासिक लेजेंड (Classic Legends) के ब्रांड्स जैसे Jawa, Yezdi और BSA की बिक्री में सुधार देखने को मिला है। इनकी कुल बिक्री 2,406 यूनिट्स रही है।
|कंपनी
|बिक्री (यूनिट्स)
|खास बातें
|ओला इलेक्ट्रिक (Ola Electric)
|18,972
|पिछले साल (27,623) से बड़ी गिरावट
|एथर एनर्जी (Ather Energy)
|17,871
|पिछले साल (11,046) से तेज ग्रोथ
|ग्रीव्स इलेक्ट्रिक (Greaves Electric - Ampere)
|4,498
|पिछले साल (2,824) से उछाल
|वेस्पा (Vespa)
|2,634
|गिरावट दर्ज
|क्लासिक लेजेंड (Jawa, Yezdi, BSA)
|2,406
|बिक्री में सुधार
अगस्त 2025 में पेट्रोल टू-व्हीलर बाजार में होंडा और TVS मोटर ने प्रमुख प्रदर्शन किया है जबकि इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर में ओला इलेक्ट्रिक को चुनौती मिली है। त्योहारों और ग्रामीण डिमांड की वजह से पूरे सेक्टर में सकारात्मक रुझान देखने को मिला है।