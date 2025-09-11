Patrika LogoSwitch to English

Hyundai Creta के सभी वेरिएंट की नई कीमतें जारी, जानें GST कटौती के बाद अब कितना होगा फायदा

Hyundai Creta All Variants Price After GST: हुंडई ने अपनी बेस्ट सेलिंग क्रेटा एसयूवी की के सभी वेरिएंट्स की नई एक्स-शोरूम कीमतें GST कटौती के बाद जारी कर दिया है। यहां देखें सभी वेरिएंट की कीमत और जानें किस मॉडल पर कितनी होगी बचत?

भारत

Rahul Yadav

Sep 11, 2025

Hyundai Creta All Variants Price After GST
Hyundai Creta All Variants Price After GST (Image: Hyundai India)

Hyundai Creta All Variants Price After GST: हुंडई मोटर इंडिया ने अपनी पॉपुलर एसयूवी क्रेटा के सभी वेरिएंट्स की नई कीमतों की घोषणा कर दी है। ये नई कीमतें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी। नए GST स्लैब 2.0 के तहत ग्राहकों को क्रेटा खरीदने पर लगभग 70,000 रुपये तक की बचत होगी। इस खबर में हम आपको बताएंगे किस वेरिएंट पर कितनी बचत होगी।

GST कटौती से क्या होगा फायदा?

छोटे और मिड-साइज वाहनों पर नए टैक्स नियम लागू किए गए हैं। अब छोटी पेट्रोल और पेट्रोल हाइब्रिड कारों पर केवल 18% GST देना होगा। यह नियम CNG और LPG कारों पर भी लागू होगा बशर्ते इंजन की क्षमता 1200 सीसी तक और लंबाई 4 मीटर से कम हो। वहीं, डीजल और हाइब्रिड कारों पर टैक्स 28% से घटकर 18% कर दिया गया है लेकिन यह छूट उन गाड़ियों पर मिलेगी जिनका इंजन 1500 सीसी या लंबाई 4 मीटर तक हो।

क्रेटा एसयूवी पर कितनी होगी बचत?

क्रेटा मिड-साइज और प्रीमियम सेगमेंट की SUV है। पहले इस पर कुल 50% टैक्स लगता था लेकिन अब यह घटकर 40% हो गया है। इस बदलाव से हर वेरिएंट पर औसतन 70,000 रुपये तक की बचत होगी। हुंडई ने सभी वेरिएंट्स की नई कीमतें जारी कर दी हैं।

नई कीमतों की पूरी लिस्ट

क्रेटा के सभी वेरिएंट्स की कीमतों में 2.5% से 3.5% तक की कटौती की गई है। जैसे कि बेस मॉडल 1.5 E की कीमत अब 10,72,589 रुपये हुई है जबकि टॉप वेरिएंट 1.5 SX Turbo DCT पर लगभग 69,624 रुपये की बचत हुई है।

क्रमवेरिएंटपुरानी कीमत (₹)नई कीमत (₹)बचत (₹)बदलाव %
11.5 E11,10,90010,72,58938,3113.57%
21.5 EX12,32,20011,89,70642,4943.57%
31.5 EX (O)12,97,19012,52,45544,7353.57%
41.5 EX (O) IVT14,37,19013,87,62749,5633.57%
51.5 S13,53,70013,07,01646,6843.57%
61.5 S (O)14,46,90013,98,93347,9673.43%
71.5 S (O) IVT15,96,90015,43,76053,1403.44%
81.5 SX15,41,40014,94,03647,3643.17%
91.5 SX Tech16,09,40015,69,34640,0542.55%
101.5 SX Premium16,18,39015,78,02640,3642.56%
111.5 SX Tech IVT17,59,40017,14,17345,2272.64%
121.5 SX Premium IVT17,68,39017,22,85345,5372.64%
131.5 SX (O)17,46,30016,86,07760,2233.57%
141.5 SX (O) IVT18,92,30018,27,04265,2583.57%
151.5 SX Turbo DCT20,18,90019,49,27669,6243.57%
161.5 CRDi E12,68,70012,24,94743,7533.57%
171.5 CRDi EX13,91,50013,43,51347,9873.57%
181.5 CRDi EX (O)14,56,49014,06,26150,2293.57%
191.5 CRDi EX (O) AT15,96,49015,41,43355,0573.57%
201.5 CRDi S14,99,99014,48,26151,7293.57%
211.5 CRDi S (O)16,05,20015,51,77453,4263.44%
221.5 CRDi S (O) AT17,55,20016,96,60158,5993.45%
231.5 CRDi SX Tech17,67,70017,22,18745,5132.64%
241.5 CRDi SX Premium17,76,69017,30,86745,8232.65%
251.5 CRDi SX (O)19,04,70018,39,01465,6863.57%
261.5 CRDi SX (O) AT19,99,90019,30,93168,9693.57%
क्रमN-Line वेरिएंटपुरानी कीमत (₹)नई कीमत (₹)GST में कटौती (₹)बदलाव %
1N8 1.5 Turbo16,93,30016,34,90558,3953.57%
2N8 1.5 Turbo DCT18,43,30017,82,62860,6723.40%
3N10 1.5 Turbo19,53,30019,94,65550,9482.68%
4N10 1.5 Turbo DCT20,48,90019,02,35254,2452.72%
नोट: दी गई कीमतें दिल्ली, एक्स-शोरूम हैं।

त्योहारी सीजन का क्या होगा असर

नई GST कटौती और कीमतों में कमी के चलते त्योहारी सीजन में क्रेटा की सेल्स में बढ़ोतरी की उम्मीद है। कंपनी का कहना है कि यह बदलाव ग्राहकों को बेहतर वैल्यू देगा और SUV खरीदना और आसान बना देगा।

