GST घटने से इतनी सस्ती होगी मिडिल क्लास की पसंदीदा Maruti Alto K10, जानें फीचर्स और माइलेज

Maruti Alto K10 Price after GST Cut: अगर आप भी आने वाले त्योहारों पर नई कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। हाल ही में सरकार ने छोटी कारों पर लगने वाला जीएसटी घटा दिया है, जिससे छोटी कारें अब सस्ती हो गई हैं। इन्हीं में से एक कार Maruti Alto K10 भी है। यह बर्न्ड की एंट्री लेवल कार है। जो कम कीमत के साथ दमदार सेफ्टी फीचर्स और और बढ़िया माइलेज के साथ आती है। तो चलिए जानते हैं इस जीएसटी कटौती के बाद Alto K10 की कीमत कितनी कम होगी और इसके फीचर्स क्या हैं?