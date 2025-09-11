Patrika LogoSwitch to English

GST घटने से इतनी सस्ती होगी मिडिल क्लास की पसंदीदा Maruti Alto K10, जानें फीचर्स और माइलेज

Maruti Alto K10 Price after GST Cut: जीएसटी दर घटने से सस्ती हो जाएगी मारुति ऑल्टो10, जानें कितनी कम हो सकती है इसकी कीमत, फीचर्स और माइलेज भी देखें।

भारत

Rahul Yadav

Sep 11, 2025

Maruti Alto K10 Price after GST Cut
Maruti Alto K10 Price after GST Cut (Image: Maruti Suzuki India)

Maruti Alto K10 Price after GST Cut: अगर आप भी आने वाले त्योहारों पर नई कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। हाल ही में सरकार ने छोटी कारों पर लगने वाला जीएसटी घटा दिया है, जिससे छोटी कारें अब सस्ती हो गई हैं। इन्हीं में से एक कार Maruti Alto K10 भी है। यह बर्न्ड की एंट्री लेवल कार है। जो कम कीमत के साथ दमदार सेफ्टी फीचर्स और और बढ़िया माइलेज के साथ आती है। तो चलिए जानते हैं इस जीएसटी कटौती के बाद Alto K10 की कीमत कितनी कम होगी और इसके फीचर्स क्या हैं?

नई कीमत कितनी होगी?

फिलहाल Maruti Alto K10 की शुरुआती कीमत 4.23 लाख रुपये है। पहले इस पर 28 प्रतिशत जीएसटी देना पड़ता था, लेकिन 22 सितंबर से केवल 18 प्रतिशत जीएसटी ही देना होगा। मारुति सुजुकी के चेयरमैन आर.सी. भार्गव का कहना है कि इस कटौती का सीधा फायदा ग्राहकों तक पहुंचेगा। उनके मुताबिक, Alto की कीमत में 40 से 50 हजार रुपये तक की कमी आ सकती है, जबकि Wagon R पर खरीदारों को 60 से 67 हजार रुपये तक की बचत हो सकती है। यानी त्योहारों से पहले छोटी कार खरीदना अब पहले से ज्यादा किफायती हो जाएगा।

डिजाइन और लुक

Alto K10 का लुक छोटा होते हुए भी काफी मॉडर्न और स्पोर्टी है। इसके फ्रंट में हनीकॉम्ब ग्रिल और नए डिजाइन के हेडलैंप दिए गए हैं जिनके साथ LED DRLs भी मौजूद हैं। इसके अलावा फॉग लैंप्स इसे और आकर्षक बनाते हैं। पीछे की तरफ स्टाइलिश टेललैंप और रिवर्स पार्किंग सेंसर दिए गए हैं, जिससे यह कार न केवल देखने में अच्छी लगती है बल्कि चलाने में भी सुविधाजनक साबित होती है।

इंटीरियर और फीचर्स

अंदर से Alto K10 का केबिन काफी आरामदायक है। इसमें डुअल-टोन डैशबोर्ड दिया गया है और छोटे परिवार के लिए पर्याप्त लेग रूम और हेड रूम उपलब्ध है। सामान रखने के लिए 214 लीटर का बूट स्पेस है। कार में डिजिटल स्पीडोमीटर लगाया गया है जो ड्राइवर को सारी जरूरी जानकारी देता है। इसके अलावा 7 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है जिसमें एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों का सपोर्ट है। पावर विंडो, मैनुअल एसी, स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल्स और कीलेस एंट्री जैसी सुविधाएं भी मौजूद हैं।

सेफ्टी फीचर्स

Maruti ने Alto K10 की सेफ्टी पर भी खास ध्यान दिया है। इस कार में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड रूप से दिए जा रहे हैं जबकि पहले सिर्फ डुअल एयरबैग तक सीमित थे। इसके अलावा एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS), इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन (EBD), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP), रियर पार्किंग सेंसर और इंजन इमोबिलाइजर जैसे फीचर्स भी इसमें शामिल किए गए हैं।

इंजन और माइलेज

Alto K10 में 1.0-लीटर का K10C पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 67 bhp की पावर और 89 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यह इंजन BS6 फेज 2 नॉर्म्स के अनुसार है। कार को 5-स्पीड मैनुअल और ऑटोमैटिक (AMT) दोनों ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ खरीदा जा सकता है। माइलेज की बात करें तो पेट्रोल वेरिएंट 24.9 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज देता है जबकि CNG वेरिएंट 33.85 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक का माइलेज देने में सक्षम है।

Published on:

11 Sept 2025 09:37 am

Hindi News / Automobile / GST घटने से इतनी सस्ती होगी मिडिल क्लास की पसंदीदा Maruti Alto K10, जानें फीचर्स और माइलेज

