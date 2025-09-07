GST घटने के बाद 2 लाख 40 हजार तक सस्ती हो गईं Hyundai कारें, देखें इन 12 कारों पर बचत

Hyundai Cars Price After GST Discount: भारतीय ग्राहकों के लिए खुशखबरी है। हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड (HMIL) ने घोषणा की है कि वह हाल ही में लागू हुए GST सुधारों का पूरा फायदा ग्राहकों तक पहुंचाएगी। कंपनी ने कहा है कि उसकी कई कारों और एसयूवी के दामों में बड़ी कटौती की जाएगी, जिससे गाड़ियां अब पहले से काफी किफायती हो जाएंगी। नई कीमतें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी और ग्राहकों को 2.4 लाख रुपये तक की बचत होगी।