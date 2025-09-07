Patrika LogoSwitch to English

GST घटने के बाद 2 लाख 40 हजार तक सस्ती हो गईं Hyundai कारें, देखें इन 12 कारों पर बचत

Hyundai Cars Price After GST Discount: भारत में कारों पर GST 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। 22 सितंबर 2025 से हुंडई क्रेटा, वेन्यू, ऑरा जैसी कारें सस्ती हो गई हैं। जानें किस पर पर कितनी होगी बचत?

भारत

Rahul Yadav

Sep 07, 2025

Hyundai Cars Price After GST Discount
Hyundai Cars Price After GST Discount (Image: Hyundai India)

Hyundai Cars Price After GST Discount: भारतीय ग्राहकों के लिए खुशखबरी है। हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड (HMIL) ने घोषणा की है कि वह हाल ही में लागू हुए GST सुधारों का पूरा फायदा ग्राहकों तक पहुंचाएगी। कंपनी ने कहा है कि उसकी कई कारों और एसयूवी के दामों में बड़ी कटौती की जाएगी, जिससे गाड़ियां अब पहले से काफी किफायती हो जाएंगी। नई कीमतें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी और ग्राहकों को 2.4 लाख रुपये तक की बचत होगी।

छोटी गाड़ियों पर सबसे बड़ा असर

सरकार ने छोटे वाहनों पर GST को 28% से घटाकर 18% कर दिया है। छोटे वाहन वे माने जाएंगे जिनकी लंबाई 4 मीटर से कम है और इंजन क्षमता 1,200cc (पेट्रोल) या 1,500cc (डीजल) तक है। इससे Hyundai की एंट्री-लेवल और मिड-सेगमेंट कारें और भी सस्ती हो गई हैं।

बड़ी कारों के लिए भी राहत

हालांकि चार मीटर से बड़े और ज्यादा इंजन क्षमता वाले वाहनों पर अब 40% GST लगेगा, लेकिन पहले की तरह कोई अतिरिक्त सेस नहीं होगा। इसका मतलब है कि बड़ी SUVs और प्रीमियम कारों पर भी ग्राहकों को फायदा मिलेगा।

कितनी होगी बचत?

कंपनी के मुताबिक, मॉडल के आधार पर ग्राहकों को अलग-अलग बचत होगी। कुछ कॉम्पैक्ट कारों पर कीमतों में मामूली कमी आएगी, जबकि प्रीमियम SUV सेगमेंट में ग्राहकों को 2 लाख 40 हजार रुपये तक की बचत हो सकती है। नीचे टेबल में देखें किस मॉडल पर कितनी बचत होगी।

मॉडलकीमत में कटौती
ग्रैंड i10 निओस73,808 रुपये
ऑरा78,465 रुपये
एक्स्टर89,209 रुपये
i2098,053 रुपये
i20 N लाइन1,08,116 रुपये
वेन्यू1,23,659 रुपये
वेन्यू N लाइन1,19,390 रुपये
वरना60,640 रुपये
क्रेटा72,145 रुपये
क्रेटा N लाइन71,762 रुपये
अल्काज़ार75,376 रुपये
ट्यूसॉन (Tucson)2,40,303 रुपये

Updated on:

07 Sept 2025 03:49 pm

Published on:

07 Sept 2025 03:44 pm

Hindi News / Automobile / GST घटने के बाद 2 लाख 40 हजार तक सस्ती हो गईं Hyundai कारें, देखें इन 12 कारों पर बचत

