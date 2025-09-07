GST घटने के बाद 2 लाख 40 हजार तक सस्ती हो गईं Hyundai कारें, देखें इन 12 कारों पर बचत

Hyundai Cars Price After GST Discount: भारतीय ग्राहकों के लिए खुशखबरी है। हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड (HMIL) ने घोषणा की है कि वह हाल ही में लागू हुए GST सुधारों का पूरा फायदा ग्राहकों तक पहुंचाएगी। कंपनी ने कहा है कि उसकी कई कारों और एसयूवी के दामों में बड़ी कटौती की जाएगी, जिससे गाड़ियां अब पहले से काफी किफायती हो जाएंगी। नई कीमतें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी और ग्राहकों को 2.4 लाख रुपये तक की बचत होगी।
सरकार ने छोटे वाहनों पर GST को 28% से घटाकर 18% कर दिया है। छोटे वाहन वे माने जाएंगे जिनकी लंबाई 4 मीटर से कम है और इंजन क्षमता 1,200cc (पेट्रोल) या 1,500cc (डीजल) तक है। इससे Hyundai की एंट्री-लेवल और मिड-सेगमेंट कारें और भी सस्ती हो गई हैं।
हालांकि चार मीटर से बड़े और ज्यादा इंजन क्षमता वाले वाहनों पर अब 40% GST लगेगा, लेकिन पहले की तरह कोई अतिरिक्त सेस नहीं होगा। इसका मतलब है कि बड़ी SUVs और प्रीमियम कारों पर भी ग्राहकों को फायदा मिलेगा।
कंपनी के मुताबिक, मॉडल के आधार पर ग्राहकों को अलग-अलग बचत होगी। कुछ कॉम्पैक्ट कारों पर कीमतों में मामूली कमी आएगी, जबकि प्रीमियम SUV सेगमेंट में ग्राहकों को 2 लाख 40 हजार रुपये तक की बचत हो सकती है। नीचे टेबल में देखें किस मॉडल पर कितनी बचत होगी।
|मॉडल
|कीमत में कटौती
|ग्रैंड i10 निओस
|73,808 रुपये
|ऑरा
|78,465 रुपये
|एक्स्टर
|89,209 रुपये
|i20
|98,053 रुपये
|i20 N लाइन
|1,08,116 रुपये
|वेन्यू
|1,23,659 रुपये
|वेन्यू N लाइन
|1,19,390 रुपये
|वरना
|60,640 रुपये
|क्रेटा
|72,145 रुपये
|क्रेटा N लाइन
|71,762 रुपये
|अल्काज़ार
|75,376 रुपये
|ट्यूसॉन (Tucson)
|2,40,303 रुपये