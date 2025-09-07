Renault Kwid, Triber और Kiger भी हुईं सस्ती, कंपनी ने बताया किस मॉडल पर होगी कितनी बचत

Renault Price Cut in India: केंद्र सरकार की तरफ से गाड़ियों पर लगने वाले GST में कटौती के बाद कार कंपनियों ने ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। इसी कड़ी में Renault India ने अपनी गाड़ियों की कीमतें कम करने का ऐलान किया है। कंपनी ने कहा कि नई दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी लेकिन ग्राहक चाहें तो अभी से इन कम दामों पर बुकिंग कर सकते हैं।