Renault Kwid, Triber और Kiger भी हुईं सस्ती, कंपनी ने बताया किस मॉडल पर होगी कितनी बचत

Renault Price Cut in India: केंद्र सरकार की तरफ से गाड़ियों पर लगने वाले GST में कटौती के बाद कार कंपनियों ने ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। इसी कड़ी में Renault India ने अपनी गाड़ियों की कीमतें कम करने का ऐलान किया है। कंपनी ने कहा कि नई दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी लेकिन ग्राहक चाहें तो अभी से इन कम दामों पर बुकिंग कर सकते हैं।
Renault KWID: इस हैचबैक की कीमत अब पहले से 55,095 रुपये तक कम हो गई है। बेस मॉडल RXE MT अब 4.29 लाख रुपये से शुरू होता है जबकि इसका टॉप मॉडल Climber AMT DT 5.90 लाख रुपये में मिलेगा।
Renault Kiger: कंपनी की कॉम्पैक्ट SUV पर सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा है। इस गाड़ी की कीमत में 96,395 रुपये तक की कमी आई है। अब इसका शुरुआती मॉडल Authentic MT 5.76 लाख रुपये और टॉप मॉडल Emotion DT CVT 10.33 रुपये लाख में उपलब्ध होगा।
Renault Triber: 7-सीटर एमपीवी ट्राइबर की कीमत में 80,195 रुपये तक की कटौती हुई है। इसके एंट्री लेवल वेरिएंट की कीमत 5.76 लाख रुपये से शुरू होती है और टॉप वेरिएंट Emotion AMT DT 8.59 लाख रुपये तक जाता है।
|Model
|Price Cut (₹)
|Starting Price (₹)
|Top Variant Price (₹)
|Renault KWID
|55,095
|4.29 लाख (RXE MT)
|5.90 लाख (Climber AMT DT)
|Renault Kiger
|96,395
|5.76 लाख (Authentic MT)
|10.33 लाख (Emotion DT CVT)
|Renault Triber
|80,195
|5.76 लाख (Authentic)
|8.59 लाख (Emotion AMT DT)
कीमतों में इस बदलाव के बाद रेनॉ की कारें अब और भी किफायती हो गई हैं। कंपनी ने साफ किया है कि GST में हुई कमी का पूरा लाभ सीधे ग्राहकों तक पहुंचाया जाएगा।
GST घटने से अब KWID, Kiger और Triber जैसी कारें पहले से काफी सस्ती हो गई हैं। आने वाले नवरात्रि और दिवाली के सीजन में यह ऑफर ग्राहकों को बड़ी राहत देगा और कार बाजार में रेनॉल्ट की पकड़ और मजबूत होने की संभावना है।