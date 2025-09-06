Mahindra Price Cut: महिंद्रा ने घटाए गाड़ियों के दाम, 1.56 लाख रुपये सस्ती हुई Mahindra XUV 3XO, जानें थार, स्कॉर्पियो और अन्य का हाल

Mahindra Price Cut 2025: महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपने ग्राहकों को एक बड़ा तोहफा दिया है। कंपनी ने घोषणा की है कि वह अपनी पूरी ICE SUV (इंटरनल कंबशन इंजन से चलने वाली एसयूवी) रेंज पर जीएसटी का पूरा लाभ ग्राहकों तक पहुंचाएगी। सबसे खास बात यह है कि नई जीएसटी दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होनी हैं लेकिन महिंद्रा ने 6 सितंबर 2025 से ही दाम घटाकर राहत दे दी है।
कंपनी का कहना है कि इस फैसले से उनकी गाड़ियां अब 1.01 लाख रुपये से लेकर 1.56 लाख रुपये तक सस्ती हो गई हैं। यानी ग्राहक अपनी पसंदीदा महिंद्रा एसयूवी अब पहले से काफी कम कीमत पर खरीद पाएंगे।
महिंद्रा के अनुसार, सबसे ज्यादा फायदा XUV3XO डीजल वेरिएंट पर हुआ है, जो अब 1.56 लाख रुपये तक सस्ता हो गया है। वहीं XUV3XO पेट्रोल खरीदने वालों को भी 1.40 लाख रुपये तक की राहत मिलेगी। Scorpio-N की कीमत में 1.45 लाख रुपये तक की कटौती हुई है जबकि XUV700 अब 1.43 लाख रुपये कम में मिलेगी।
इसके अलावा, Thar 2WD डीजल पर 1.35 लाख रुपये की बचत होगी और Thar Roxx अब 1.33 लाख रुपये कम कीमत पर उपलब्ध है। Bolero/Neo के ग्राहकों को 1.27 लाख रुपये की राहत मिलेगी, जबकि Thar 4WD डीजल और Scorpio Classic में 1.01 लाख रुपये की कमी आई है।
|मॉडल (Model)
|कितनी सस्ती हुई
|XUV3XO डीजल
|1.56 लाख रुपये
|XUV3XO पेट्रोल
|1.40 लाख रुपये
|Scorpio-N
|1.45 लाख रुपये
|XUV700
|1.43 लाख रुपये
|Thar 2WD डीजल
|1.35 लाख रुपये
|Thar Roxx
|1.33 लाख रुपये
|Bolero/Neo
|1.27 लाख रुपये
|Thar 4WD डीजल
|1.01 लाख रुपये
|Scorpio Classic
|1.01 लाख रुपये
कंपनी का मानना है कि इस कदम से ग्राहकों को सीधा फायदा मिलेगा और एसयूवी खरीदना पहले से आसान हो जाएगा। चूंकि आने वाले दिनों में त्योहारों का सीजन भी शुरू होने वाला है ऐसे में यह फैसला महिंद्रा की बिक्री को बढ़ावा देगा।
महिंद्रा का यह कदम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में प्रतिस्पर्धा को और तेज कर सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अन्य कंपनियां भी अब ग्राहकों को लुभाने के लिए कीमतें घटाने पर विचार कर सकती हैं।