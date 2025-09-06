Mahindra Price Cut: महिंद्रा ने घटाए गाड़ियों के दाम, 1.56 लाख रुपये सस्ती हुई Mahindra XUV 3XO, जानें थार, स्कॉर्पियो और अन्य का हाल

Mahindra Price Cut 2025: महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपने ग्राहकों को एक बड़ा तोहफा दिया है। कंपनी ने घोषणा की है कि वह अपनी पूरी ICE SUV (इंटरनल कंबशन इंजन से चलने वाली एसयूवी) रेंज पर जीएसटी का पूरा लाभ ग्राहकों तक पहुंचाएगी। सबसे खास बात यह है कि नई जीएसटी दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होनी हैं लेकिन महिंद्रा ने 6 सितंबर 2025 से ही दाम घटाकर राहत दे दी है।