ऑटोमोबाइल

Mahindra Price Cut: महिंद्रा ने घटाए गाड़ियों के दाम, 1.56 लाख रुपये सस्ती हुई Mahindra XUV 3XO, जानें थार, स्कॉर्पियो और अन्य का हाल

Mahindra Price Cut: महिंद्रा एंड महिंद्रा ने ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। कंपनी ने अपनी पूरी ICE SUV रेंज पर जीएसटी का पूरा बेनिफिट पास ऑन कर दिया है। इसके तहत XUV3XO डीजल की कीमत में सबसे ज्यादा 1.56 लाख रुपये की कटौती हुई है, जानें अन्य मॉडल्स पर कितनी कटौती हुई है।

भारत

Rahul Yadav

Sep 06, 2025

Mahindra Price Cut 2025
Mahindra Price Cut 2025 (Image: Mahindra)

Mahindra Price Cut 2025: महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपने ग्राहकों को एक बड़ा तोहफा दिया है। कंपनी ने घोषणा की है कि वह अपनी पूरी ICE SUV (इंटरनल कंबशन इंजन से चलने वाली एसयूवी) रेंज पर जीएसटी का पूरा लाभ ग्राहकों तक पहुंचाएगी। सबसे खास बात यह है कि नई जीएसटी दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होनी हैं लेकिन महिंद्रा ने 6 सितंबर 2025 से ही दाम घटाकर राहत दे दी है।

कंपनी का कहना है कि इस फैसले से उनकी गाड़ियां अब 1.01 लाख रुपये से लेकर 1.56 लाख रुपये तक सस्ती हो गई हैं। यानी ग्राहक अपनी पसंदीदा महिंद्रा एसयूवी अब पहले से काफी कम कीमत पर खरीद पाएंगे।

किस मॉडल पर कितनी राहत?

महिंद्रा के अनुसार, सबसे ज्यादा फायदा XUV3XO डीजल वेरिएंट पर हुआ है, जो अब 1.56 लाख रुपये तक सस्ता हो गया है। वहीं XUV3XO पेट्रोल खरीदने वालों को भी 1.40 लाख रुपये तक की राहत मिलेगी। Scorpio-N की कीमत में 1.45 लाख रुपये तक की कटौती हुई है जबकि XUV700 अब 1.43 लाख रुपये कम में मिलेगी।

इसके अलावा, Thar 2WD डीजल पर 1.35 लाख रुपये की बचत होगी और Thar Roxx अब 1.33 लाख रुपये कम कीमत पर उपलब्ध है। Bolero/Neo के ग्राहकों को 1.27 लाख रुपये की राहत मिलेगी, जबकि Thar 4WD डीजल और Scorpio Classic में 1.01 लाख रुपये की कमी आई है।

मॉडल (Model)कितनी सस्ती हुई
XUV3XO डीजल1.56 लाख रुपये
XUV3XO पेट्रोल1.40 लाख रुपये
Scorpio-N1.45 लाख रुपये
XUV7001.43 लाख रुपये
Thar 2WD डीजल1.35 लाख रुपये
Thar Roxx1.33 लाख रुपये
Bolero/Neo1.27 लाख रुपये
Thar 4WD डीजल1.01 लाख रुपये
Scorpio Classic1.01 लाख रुपये

ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी

कंपनी का मानना है कि इस कदम से ग्राहकों को सीधा फायदा मिलेगा और एसयूवी खरीदना पहले से आसान हो जाएगा। चूंकि आने वाले दिनों में त्योहारों का सीजन भी शुरू होने वाला है ऐसे में यह फैसला महिंद्रा की बिक्री को बढ़ावा देगा।

ऑटो सेक्टर में बढ़ी प्रतिस्पर्धा

महिंद्रा का यह कदम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में प्रतिस्पर्धा को और तेज कर सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अन्य कंपनियां भी अब ग्राहकों को लुभाने के लिए कीमतें घटाने पर विचार कर सकती हैं।

